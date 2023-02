Grande Fratello Vip, autori messi con le spalle al muro: padre di una vippona esplode sul web

L’indiscrezione sulla presunta decisione degli autori del “Grande Fratello VIP” causa la furia del padre di una delle vippone rinchiuse nella Casa. Il genitore ha espresso il suo disappunto su Instagram.

Aria di tempesta sulla casa del “Grande Fratello VIP”. Secondo insistenti rumors, la produzione starebbe pensando seriamente di far entrare in gioco niente meno che un ex di una delle vippone in gara, mettendo così nuovo pepe nella competizione, ma assestando anche un duro colpo ai fragilissimi equilibri che regolano i rapporti tra i concorrenti.

A quanto pare, infatti, Gianluca Benincasa potrebbe a breve fare il suo ingresso, andando così a minare in maniera ancora più pesante la già contrastata e altalenante relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. L’arrivo di Gianluca non è ancora ufficiale, ma ci sono molti indizi che andrebbero in questa direzione, come le sibilline parole dello stesso Signorini.

A questo si aggiunge poi un episodio molto significativo che ha dato sempre più corpo alle indiscrezioni circolate. Il padre di Antonella Fiordelisi, Stefano, si è sfogato sui social, commentando su Instagram la questione. In una serie di storie, il genitore della ragazza ha tenuto a esprimere la sua opinione, a dir poco indignata, nei confronti della possibilità di ingresso di Benincasa.

Stefano Fiordelisi non ha mai fatto mistero di non nutrire stima nei confronti dell’ex della figlia e di non aver mai avuto un buon rapporto con lui. Così l’uomo ha deciso di prendere nettamente posizione e si è ribellato pubblicamente alla decisione di far entrare Gianluca nella Casa del “Grande Fratello VIP”, scagliandosi con durezza contro la produzione e gli autori.

Gli autori del “Grande Fratello VIP” fanno infuriare il padre di una delle vippone in gara: lo sfogo su Instagram

“Dopo tutta questa pressione psicologica, in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste, è chiaramente ossessionato da lei e usa tecniche di approccio centrale descritte nel suo libro (…) Spero che la notizia non sia vera” ha scritto seccato Stefano Fiordelisi.

In ogni caso, che Gianluca entri o meno nella Casa del “Grande Fratello VIP”, non finirà certo con lui la tarantella degli ex. Lunedì potrebbe infatti fare il proprio ingresso Ivana Mrazova, fidanzata con Luca Onestini per tre anni. Poi sarebbe la volta di Taylor Mega, che ha avuto un flirt sia con Giaele De Donà che con Alberto De Pisis, e di Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon.