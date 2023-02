Brutto incidente per la mamma di The Rock | La foto pubblicata fa venire i brividi

Tanta paura per The Rock, alias Dwayne Johnson, dopo aver appreso del terribile incidente in cui è rimasta coinvolta la mamma, Ata Johnson. La foto che ha pubblicato sui social fa venire i brividi.

Le persone pensano (e a volte anche i vip stessi) che i personaggi dello spettacolo siano immuni alle disgrazie che possono capitare nella vita quotidiana, ma non è così. Anche se alcune star si sentono immortali, fatti del genere li riportano “con i piedi per terra” e gli fanno rivalutare un po’ tutto.

Dwayne Johnson mercoledì sera, 1° febbraio, ha perso letteralmente “10 anni di vita”, dopo che gli è stato comunicato che la sua adorata mamma, Ata Johnson è stata vittima di un terribile incidente automobilistico. La foto che The Rock ha pubblicato sulla sua pagina social è spaventosa.

Il sentimento di The Rock verso sua mamma

Dwayne Johnson è molto legato a sua mamma, soprattutto da quando nel 2020 ha perso suo papà, l’ex wrestler Rocky Johnson, morto a 75 anni. The Rock, grazie alla sua fama e al suo stipendio da “capogiro”, negli anni ha sempre cercato di condividere con sua mamma la sua fortuna, comprandole tutto quello che ha sempre desiderato da giovane.

Come si può vedere sul suo profilo social, Dwayne ha regalato a sua mamma una bellissima automobile per Natale (non quella coinvolta nell’incidente) e la casa dei suoi sogni, dove passare la sua vecchiaia in serenità, come lui stesso ha scritto:

“Ho avuto la fortuna di averle comprato alcune case nel corso degli anni, ma questa è speciale perché mi ha detto più volte in questi ultimi anni, “Dopo una vita di viaggi, voglio che questa casa sia la mia ultima. Questo è il mio sogno”. Mamma, non c’è sentimento più grande che renderti felice… benvenuta a casa”.

L’unico genitore rimasto al povero Johnson è appunto sua mamma, Ata Johnson, alla quale qualche mese fa aveva dichiarato un tributo molto commovente per il suo 74° compleanno, in cui la donna veniva ripresa felice mentre ballava in abiti della loro tradizione samoana.

La terribile telefonata

The Rock ha ricevuto quella “maledetta telefonata”, che nessuno vorrebbe mai ricevere, cioè quella in cui qualcuno ti avvisa che tua mamma (o comunque una qualunque persona a te cara), ha subito un grave incidente. Fortunatamente Ata Johnson è uscita indenne da questo terribile scontro, ma da come si può vedere nella foto postata da Dwayne, la macchina è completamente distrutta.

È un miracolo che Ata stia bene, ecco le parole di un figlio totalmente sconvolto:

“Grazie a Dio sta bene. Gli angeli della misericordia hanno vegliato su mia madre mentre era coinvolta in un incidente d’auto la scorsa notte. Sopravvivrà e continuerà a essere monitorata. Questa donna è sopravvissuta al cancro ai polmoni, a un matrimonio difficile, alla collisione frontale con un guidatore ubriaco e al tentato suicidio.

È una sopravvissuta, in modi che rendono reali angeli e miracoli. Grazie Polizia di Los Angeles e LAFD per essere sempre così premurosi e concentrati. Grazie per essere rimasti al telefono e avermi parlato di tutto. Mi è rimasto un solo genitore, quindi se avete ancora mamma e papà assicuratevi di abbracciarli forte, perché non potete sapere se riceverete mai quella telefonata alle 3 del mattino, quella che non vorreste mai ricevere”.