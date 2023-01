Red One: The Rock condivide un nuovo scatto dal set con un Babbo Natale troppo cool

Il film Red One di The Rock è molto atteso dai fan che per il momento sanno poche informazioni in merito. Per smorzare l’attesa Dwayne Johnson condivide uno scatto dal set, il look di Babbo Natale è veramente molto cool.

Il nuovo film di The Rock sarà un vero e proprio regalo per il prossimo Natale. La storia, dalle poche immagini finora rilasciate dal protagonista samoano, si presuppone possa essere differente dai classici standard dei film natalizi.

Da cosa lo deduciamo? Beh l’ultima foto condivisa sul profilo social di Dwayne Johnson mostra un Babbo Natale sicuramente lontano anni luce dal classico scenario dell’omone vestito di rosso con il barbone bianco e il sacco sempre colmo di regali.

Cosa sappiamo finora sul film Red One?

Red One è la nuova pellicola a cui prenderà parte Dwayne Johnson, considerata ufficialmente: “una commedia natalizia d’azione e avventura a quattro quadranti“. Tradotto, sarà una storia natalizia sicuramente con una trama alternativa allo scenario classico del Natale, adatta però a tutte le età e ad ogni fascia di pubblico. Con questa premessa, è normale che siamo tutti curiosi di vederla.

Attualmente non si sa ancora molto, nel senso che la trama è top-secret e la data di uscita ancora blindata. Si presuppone uscirà per questo Natale 2023 e da voci di corridoio, sarà presentato in anteprima sulla piattaforma di streaming di Amazon Prime Video.

Il film sarà diretto da Lawrence Kasdan, il quale è alla terza pellicola di produzione con The Rock, per via dei due sequel di Jumanji usciti rispettivamente nel 2017 e 2019. Red One è stato scritto da Chris Morgan, celebre sceneggiatore che ha dato vita al franchise di Fast and Furious.

Legato al nome del film c’è anche la produzione di un’altra pellicola molto attesa dai fan, stiamo parlando del terzo capitolo di Jumanji (o quarto se consideriamo il primo Jumanji che ha dato il via al tutto con il grande Robin Williams), il quale sarà girato molto presumibilmente dopo la fine di Red One. L’agenda di The Rock e degli altri interpreti del film è molto fitta, quindi si sta cercando di creare una programmazione consona a tutti.

Il nuovo look di Babbo Natale

The Rock, il grande wrestler, che per il momento pare abbia attaccato il costume da combattimento al chiodo (da voci ufficiali pare che non parteciperà infatti al prossimo evento della Wrestlemania 39 proprio per l’impossibilità a rimettersi in forma per via dei suoi impegni sui vari set), ha pubblicato sulla sua pagina social, un interessantissimo scatto del film Red One, in cui si mostra insieme ad un moderno Babbo Natale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dwayne Johnson (@therock)

La foto non lascia alcun dubbio, sarà un film che bisognerà assolutamente vedere. Oltre a Dwayne Johnson, nel cast ci saranno altri nomi di grande prestigio, troveremo infatti, Chris Evans, J.K. Simmons (nei panni di Babbo Natale), Lucy Liu, Kiernan Shipka, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis e Wesley Kimmel.

Attendiamo quindi nei prossimi mesi ulteriori informazioni sul film Red One con The Rock.