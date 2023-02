Amici, il dramma del ballerino: ha perso la mamma all’improvviso

Paky è una delle ultime new entry della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, ma si è già distinto per la qualità della sua danza. Il ballerino di hip hop ha confidato alcuni dettagli del suo privato, come la perdita improvvisa della sua mamma.

Pasquale Brunetti, 18 anni, in arte Paky, da qualche settimana è entrato a far parte della classe di “Amici di Maria De Filippi“ e si sta giocando le sue carte per accedere al serale della trasmissione. Il ballerino napoletano di hip hop si è già distinto per il suo talento, meritandosi i complimenti del danzatore spagnolo Sergio Bernal, “El Rey del Flamenco”.

A gennaio, Paky si è giocato l’entrata nel programma sfidando Samuele Segreto, aka Samu. La giudice Francesca Bernabini prima ha congelato la sfida, chiedendo una comparata tra i due e, successivamente, ha avuto difficoltà a scegliere data la bravura di entrambi. A quel punto, Alessandra Celentano ha voluto concedere il banco a Paky, appoggiata anche dagli altri colleghi.

Il ragazzo è così entrato in casetta e sta cominciando a farsi conoscere sia dai suoi compagni che dal pubblico a casa, raccontando qualcosa di sé stesso e aprendosi anche in relazione al dramma della morte della madre, avvenuta in giovanissima età. Per Paky sua madre è stata fondamentale, poiché proprio grazie a lei il giovane si è approcciato al mondo della danza.

“Era uno dei suoi sogni. Mi supportava, mi portava alle gare, credeva tanto in me” ha raccontato il ballerino. Ed è stata la danza a servirgli da valvola di sfogo per affrontare la perdita, quando nient’altro poteva dare sollievo: “Quando morì mia mamma una lacrimuccia. Non mi uscivano proprio”. Inoltre, Paky ha confessato che, a differenza della madre, all’inizio il padre era contrario al suo sogno di ballerino.

Il racconto toccante del ballerino di “Amici”: ha perso la madre che lo ha sempre sostenuto

“Se ballavo a casa mi faceva le ca**iate”, ha spiegato Paky. Il papà del ballerino hip hop, infatti, preferiva che il figlio giocasse a calcio. La situazione è cambiata solo quando si è finalmente accorto dei notevoli risultati di Paky nel ballo. Il giovane ha scoperto il mondo della danza casualmente, se n’è innamorato e il suo talento è sbocciato.

Tutto merito di un suo amico che lo ha spinto a provare a danzare quando ancora si dedicava al calcio. “Cominciavo a ballare e vedevo che il mio corpo rispondeva bene” ha raccontato Paky, spiegando di aver condiviso subito questa scoperta con la sua mamma. Che oggi sarebbe orgogliosa di vederlo indossare la maglia di “Amici”, conquistando anche la vetta della classifica di ballo.