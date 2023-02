Avatar 2: gli sceneggiatori spiegano il rapporto tra Neytiri e Spider

Gli sceneggiatori di Avatar 2- la via dell’acqua, Rick Jaffa e Amanda Silver, spiegano nel dettaglio la relazione imperfetta tra Neytiri e Spider nel film. Come si svilupperà il loro rapporto nel sequel?

Avvertiamo subito i nostri lettori che questo articolo conterrà degli spoiler: se non avete visto il film, vi consigliamo di correre subito al cinema e rimediare.

Nel secondo capitolo del film di James Cameron, gli sceneggiatori hanno inserito molti più personaggi che nel primo, ognuno con una sua particolare storia che è rimasta in attesa di essere sbrogliata. Molto probabilmente, questa presentazione che ci hanno fatto in questo film, è un semplice espediente narrativo per lasciare spazio alla storia nei sequel di svilupparsi.

In particolare, quello che è risaltata “oscura” e poco chiara è proprio la relazione tra la compagna di vita del protagonista, Neytiri e il loro figlio adottivo, Spider, un bambino lasciato su Pandora dopo l’esodo degli umani dal pianeta, perché non sarebbe sopravvissuto al sonno criogenico necessario per il viaggio di ritorno sul pianeta natale.

Durante il film che vede la coppia e i loro figli in fuga dopo che gli umani sono tornati 13 anni dopo, sul pianeta Na’vi, si spiega che Spider è in realtà il figlio del “cattivo” del primo film: il colonnello Miles che la stessa Neytiri, aveva ucciso nel primo film.

Dalle sue scene iniziali è chiaro che Spider si trovi in una posizione unica come personaggio: tra i primi umani a nascere su Pandora, troppo giovane per unirsi all’umanità, troppo umano per definirsi omatikaya.

L’intervista degli sceneggiatori

In una recente intervista, i due sceneggiatori del film Avatar 2- la via dell’acqua, Rick Jaffa e Amanda Silver, hannos piegato perché Neytiri è così dura nei confronti di Spider.

I due sceneggiatori spiegano che l’atteggiamento e le azioni della Na’vi nei confronti dell’umano ibrido, sono tutti profondamente radicati nel suo personaggio, con la sua animosità per l’RDA e dell’umanità che è più in generale il risultato dello storico maltrattameto che “gli alieni” hanno concesso a Pandora: per Neytiri gli umani non hanno avuto rispetto né del pianeta né di chi lo abitava, atteggiandosi come se tutto gli fosse dovuto, anche quello che non lo era.

Inoltre, i difetti di Neytiri e la dinamica tra lei e Spider hanno dato vita a futuri ritmi della storia: “Beh è basato sul personaggio, cioè sul retroscena di Neytiri. Le sue radici sono ben salde molto prima dell’uscita del primo film, prima dell’inizio del primo film, ciò che provava il personaggio nei confronti dell’umano e della sua razza è radicato. C’è questo e penso che sia tutto molto naturale. “.

La replica poi di Amanda Silver che ha aggiunto: “Quando dici che è saldamente radicato aggiungo che è anche riconoscibile. Capisci quanto la foresta, L’omatikaya e il pianeta siano importanti per la donna. Il fatto che sia stata così minacciata e contrastata così crudelmente dalla DDR, capisci da dove viene, per quale motivo è così arrabbiata. Stiamo pianificando dove sta andando la storia”.