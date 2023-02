Waller: Viola Davis in una nuova serie tv

DC Universe. Esce il nuovo progetto con star Viola Davis. Waller sarà la nuova serie tv prodotta per la piattaforma streaming HBO Max.

Tra i progetti annunciati da James Gunn e Peter Safran che aiuteranno il DC Universe a prendere forma, ci sarà anche la serie tv prodotta per la piattaforma streaming HBO Max, Waller. Il progetto si inserirà tra la prima e la seconda stagione di un’altra serie tv, Peacemaker.

Svelata anche chi farà parte del cast: Christal Henry e Jeremy Carver saranno affiancati dall’attrice pluripremiata, Viola Davis, che riprenderà la parte di Amanda Waller, un personaggio già presente all’interno del mond DC e che abbiamo potuto vedere nel franchise di Suicide Squad.

Per ora non è stato svelato in che modo proseguirà la storia del personaggio all’interno del mondo, soprattutto sale la curiosità per un prodotto sicuramente cucito a misura per HBO: per ora una piattaforma che ha sempre prodotto l’eccellenza.

La dichiarazione di James Gunn sulla serie Waller

Recentemente è stato intervistato James Gunn, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e recentemente co-presidente e co- amministratore nonché direttore creativo dei DC- Studios, in merito alla serie.

Alla domanda di come Viola Davis riprenderà in mano il suo personaggio e come questo verrà sviluppato, il regista ha dichiarato:

“Viola Davis riprenderà il suo personaggio Amanda Waller. Questa serie avrà inoltre alcuni membri del Team Peacemaker come presenze regolari nella serie tv. In pratica è il sequel di Peacemaker e verrà realizzato. Abbiamo due incredibili creativi che ci stanno lavorando, Christal Henry, che fa parte degli autori di Watchmen e Jeremy Carver, che ha creato Doom Patrol. Loro due hanno creato e ideato la storia, incredibilmente meravigliosa, della serie tv Waller e penso sia realmente fantastica. A darmi ragione c’è anche HBO che ha detto di amarla. “

Al termine della prima stagione di Peacemaker, il lavoro di Wallaer con Task Force x e Suicide Squad era stato reso pubblico alla figlia, Leota Adebayo.