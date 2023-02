Dave Bautista si sente pronto per le commedie romantiche

Il “big” attore Dave Bautista vuole recitare in una commedia romantica, ecco cosa ha dichiarato in merito. Ogni giorno davanti allo specchio si interroga su un quesito fondamentale.

Un attore per quanto possa essere portato a recitare più ruoli, non sempre viene ritenuto all’altezza per uscire dal personaggio che gli è stato “cucito” addosso. L’aspetto fisico fa molto in quanto se ritenuto idoneo per un determinato genere è difficile convincere il pubblico e i registi a pensarla diversamente.

Prendiamo per esempio l’attore ed ex wrestler Dave Bautista, per via della sua corporatura e prestanza fisica, ha sempre recitato in parti adrenaliniche o comunque in ruoli di un certo tipo. Ecco perché fa strano sentire Dave dichiarare di voler recitare in qualche film romantico. Sicuramente sono parti totalmente differenti da quelle a cui siamo abituati a vederlo.

Il no definitivo di James Gunn

Dave Bautista è un ex wrestler noto soprattutto per la sua partecipazione nel mondo della WWE dal 2000 in poi, il quale da un po’ di tempo a questa parte ha deciso di abbandonare il ring per stare davanti ad una cinepresa. È un attore di notevole impatto, ha recitato in diversi film di successo tra cui Guardiani della Galassia, Blade Runner 2049, My Spy, Glass Onion – Knives Out, Bussano alla porta e così via.

Per quanto riguarda il mondo Marvel, non ha recitato solo nella saga dei Guardiani della Galassia nel ruolo di Drax il Distruttore, ma anche in altre pellicole quali Avengers e Thor. Recentemente si era reso disponibile ad interpretare per la DC Universe, il ruolo di Bane, ma ha ricevuto un no secco da James Gunn il quale ha un obiettivo ben preciso in mente. Impegnare nuovi attori giovani (soprattutto) per progetti che potrebbero durare anche 10-15 anni. Ecco svelato il motivo della “piazza pulita” che Gunn sta facendo con gli attori considerati da lui “prossimi alla scadenza”.

Ecco le parole di Baustista in merito: “Ho avuto modo di parlarne con James e ha detto che l’attuale direzione della DC punta verso un riavvio completo dell’intero universo; questo comporta anche l’integrazione di nuovi attori più giovani e freschi. Ricominciando da zero devi iniziare a pianificare per i prossimi 15 anni, e non credo che possa farlo con me. Lo capisco. Devo dire che apprezzo una risposta del genere, perché non voglio interpretare un personaggio a cui non posso rendere giustizia. A questo punto della mia carriera non credo di poter più rendere onore a Bane. Semplicemente non so se potrei gestire la parte fisica e non credo che potrei pianificare in anticipo i film. Quindi, non so se sono la persona giusta”.

Il gigante dal cuore buono

Recentemente l’attore Dave Bautista ha espresso il suo desiderio di recitare in altre pellicole rispetto ai suoi standard lavorativi attuali. Vorrebbe diventare un attore di commedie romantiche. Per il momento fa difficoltà a trovare qualcuno che gli faccia ricoprire tale ruolo.

Secondo Dave infatti: “So di non essere il tipico protagonista di una commedia romantica. Sono un po’ ruvido intorno ai bordi. Ma io sempre, sapete, mi guardo allo specchio e dico, mi chiedo: ‘Sono così poco attraente? C’è qualcosa di poco attraente in me che mi esclude da queste parti?’ ”

Noi facciamo il tifo per Bautista in quanto ha il classico aspetto dell’orso “coccoloso”, quindi sarebbe perfetto al posto di qualunque “bellone” stile Barbie e Ken.