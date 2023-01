Bussano alla porta: la nuova clip descrive i vari “strati di un incubo”

Bussano alla porta è il nuovo film thriller/horror di M. Night Shyamalan, che uscirà al cinema il 2 febbraio 2023. In questa nuova clip rilasciata, vengono descritti i vari “strati di incubi” che vivono i protagonisti, ma che in realtà sono gli stessi di tutti noi.

Il 2 febbraio 2023 uscirà al cinema il nuovo film del regista M. Night Shyamalan, già conosciuto per pellicole di successo quali Il sesto senso, The Village, Split, Signs, Lady in the Water e molti altri. Bussano alla porta è il nuovo “nato” del genere thriller/horror di Shyamalan il quale promette una forte dose di suspence al suo pubblico.

Manca pochissimo all’uscita del film nelle sale cinematografiche, proprio per questo motivo è stata rilasciata una nuova clip per generare ancora più ansia nel telespettatore. Bussano alla porta apre il vaso di Pandora a quegli “strati di incubi” che tutti noi potremmo vivere se ci mettessero di fronte a quella terribile scelta.

La Pandemia ci ha cambiato…

Bussano alla porta, in uscita il 2 febbraio 2023 al cinema è stato diretto da M. Night Shyamalan ed è il riadattamento cinematografico del romanzo bestseller americano, La casa alla fine del mondo di Paul G. Tremblay. La sceneggiatura di questo film era stata scritta già da diverso tempo da Steve Desmond e Michael Sherman, i quali però non avevano mai trovato un regista che fosse in sintonia con la storia. Proprio per questo motivo, il film rimase per anni nella famosa “blacklist delle migliore idee dell’anno mai prodotte“.

La casa di produzione di Shyamalan rimase entusiasta della trama e decisero quindi di produrla loro, in quanto il noto regista di horror, si sentiva particolarmente in sintonia con questa trama. Secondo lui infatti, dopo la Pandemia e i vari cambiamenti climatici che ci hanno colpito in questi anni, gli esseri umani, volenti o nolenti, hanno dovuto fare i conti con il cambiamento interiore.

La paura di perdere non solo se stessi ma anche il prossimo, ha fatto risvegliare qualcosa in M. Night Shyamalan: “In qualche modo abbiamo intravisto la fine del mondo ma allo stesso tempo un nuovo inizio. Non so se valga solo per me, ma tra tutte le cose terribili che sono successe a tutti noi, dai cambiamenti climatici alla pandemia, credo sia necessario pensare che questo è un momento. E questa storia di fiction dice: questo è un momento di svolta. Nel film, naturalmente, è una singola famiglia che deve decidere qualcosa”.

La scelta terribile del film

La storia di Bussano alla porta, si concentra sulla famiglia formata da Andrew, Eric e la loro figlioletta adottiva Wen, i quali per trascorrere una vacanza nel pieno relax, decidono di andare in uno chalet isolato nel bosco. Qui vengono raggiunti da quattro persone ignote, i quali tenendoli in ostaggio, ordinano ai tre di sacrificare uno di loro per il bene dell’umanità. Secondo questi “cavalieri dell’Apocalisse moderni“, il mondo starebbe per finire e solo il loro sacrificio annullerebbe questa terribile profezia.

Bussano alla porta è interpretato da Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui, Abby Quinn e Rupert Grint. Nella clip appena rilasciata viene mostrato un dialogo in cui i protagonisti cercano di affrontare “gli strati di incubi” più profondi in cui sono precipitati.

La domanda clou a cui vengono messi di fronte i protagonisti del film è la stessa che terrorizzerebbe ognuno di noi: “Cosa faresti se dovessi scegliere se salvare la tua famiglia o l’umanità?“