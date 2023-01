Il vero King Richard commenta lo schiaffo tra Will Smith e Chris Rock

A quasi un anno di distanza dalla cerimonia agli Oscar, il vero King Richard – Richard Williams, padre di Venus e Serena – ha detto la sua sullo schiaffo che Will Smith tirò a Chris Rock.

Ormai tra due mesi sarà trascorso un anno da quell’indimenticabile cerimonia di consegna degli Oscar, quando durante la notte del 27 marzo l’attore Will Smith salì sul palco per schiaffeggiare il comico Chris Rock, che stava facendo delle battute sull’alopecia dell’ex moglie, Jada Pinkett.

Solo poche ore fa, Richard Williams, noto anche come King Richard – padre delle campionesse di tennis Venus e Serena Williams – ha spiegato cosa pensa del gesto. Proprio Will Smith, infatti, lo aveva interpretato nel film biografico Una famiglia vincente. In originale il titolo è proprio King Richard.

Nel film, uscito nel 2021, Will Smith interpretava proprio Richard Williams e spiegava come l’uomo, insieme alla moglie, riuscì a crescere una numerosa famiglia di campioni. Grazie a questa brillante interpretazione, l’attore ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista proprio nel 2022, durante quella fatidica premiazione.

Tutti ricordiamo, infatti, che l’ex stella del Principe di Bel-Air non ha potuto controllare la rabbia quando il cabarettista ha iniziato a lanciare frecciatine contro la compagna e sull’alopecia, di cui soffre da tempo. Si tratta di una malattia che spesso non ha una vera causa. Può essere genetica, ma a volte è causata da stress – e che causa la perdita di peli e capelli, in modo totale o parziale.

King Richard, la dichiarazione sullo schiaffo di Will Smith

Will Smith non ha gioito molto quella sera, nonostante la vittoria: dopo quello schiaffo, infatti, è stato bandito dalla cerimonia degli Oscar per dieci anni. A diversi mesi di distanza, Chris Rock era tornato a parlare dell’argomento, rivelando che, sì, gli aveva fatto male e che l’attore – nonché ex amico di famiglia – non avrebbe mai dovuto comportarsi così.

Anche Richard Williams ha voluto dire la sua, sentendosi quasi coinvolto, dato che l’artista quella sera aveva vinto l’Oscar proprio per il film che raccontava la sua vita e quella della sua famiglia. Lo ha rivelato durante un’intervista per The Sun: “Penso che qualsiasi cosa [Will Smith] voglia fare, dovrebbe farla. Le persone penseranno quello che penseranno. Se si scusasse [il che sarebbe un bene], tuttavia, potrebbe risolvere la situazione. Io non giudico nessuno“.

King Richard, quindi, non condanna quello schiaffo tirato in diretta, ma spera in una riappacificazione tra le due parti. L’attore aveva dichiarato al The Daily Show che quella notte aveva molta rabbia repressa e che l’ha sfogata nel modo sbagliato.