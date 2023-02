One Piece: un primo sguardo alla serie tv super attesa

La nuova live action basato sull’omonimo manga, One Piece sta per approdare su Netflix, la quale condivide due foto molto interessanti della nuova serie tv.

Fan di One Piece siete pregati di raggiungerci tutti, abbiamo ottime notizie per voi! Dopo anni di speculazioni e voci di corridoio, alla fine è ufficiale, entro quest’anno arriverà su Netflix il primo riadattamento live action del manga One Piece.

Due immagini molto interessanti sono state rilasciate dalla piattaforma di streaming, con una frase molto significativa. La notizia più bella da dare ai fan riguarda la tempistica, manca poco, entro il 2023 arriverà la nuova serie tv di One Piece.

Da All’arrembaggio a One Piece

Per chi non conoscesse bene la storia, in One Piece si narrano le avventure di Monkey D. Rufy, il quale fin da bambino sogna di diventare il Re dei pirati. Mangiando per errore il frutto del diavolo, diventa un ragazzo (letteralmente) di gomma, con la capacità di allungarsi a suo piacimento. Diventato più grande, arruolerà la sua ciurma di pirati, composta da personaggi bizzarri, con i quali affronterà difficoltose avventure per mare, con l’obiettivo di trovare il leggendario tesoro “One Piece” disperso chissà dove alla fine della Rotta Maggiore.

Il manga di One Piece, creato da Eiichirō Oda ha dato vita ad un merchandise molto massiccio, composto dalla serie televisiva anime, videogiochi, special televisivi, film e giocattoli. In Italia il cartone animato fu modificato inizialmente nel 2001 quando uscì per la prima volta. Oltre alle classiche azioni di censura che si verificano con la maggior parte dei cartoni anime basati sui manga giapponesi, come per esempio Dragon Ball, ecc., il nome del protagonista fu cambiato, così come il titolo della serie.

Siamo passati così dalla serie anime intitolata All’arrembaggio poi Tutti all’arrembaggio, One piece – Tutti all’arrembaggio fino ad arrivare al titolo originale di One Piece. In seguito, con il cambio del direttore del doppiaggio, il protagonista passò dall’essere Rubber a Monkey D. Rufy (o Luffy anche qui cambia tra le varie versioni, è principalmente una questione di pronuncia rispetto all’originale giapponese) e anche il nome degli altri personaggi furono resi più simili all’originale.

Cosa sappiamo della serie di Netflix

One Piece è una serie tv live action basata sull’omonimo manga e serie tv anime, che uscirà nel 2023 sulla piattaforma di streaming Netflix. Per il momento non ci sono molte informazioni, nel senso che sappiamo i nomi di alcuni membri del cast, McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward. Ma per il momento i loro rispettivi ruoli sono solo “voci di corridoio”.

La serie tv di One Piece è stata creata da Matt Owens e Steve Maeda, inoltre Oda sarà il produttore esecutivo di questa storia, insomma il “padre non abbandonerà il suo piccolo”.

Con la scritta: “Pronti a salpare nel 2023“, Netflix promuove con un tweet due immagini ufficiale della serie tv One Piece.