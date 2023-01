Dragon Ball: il tributo di Hideaki Sorachi per i suoi 40 anni

Nuovo tributo per omaggiare i 40 anni dall’uscita di Dragon Ball, questa volta a pensarci sarà Hideaki Sorachi, creatore di Gintama.

Intere generazioni hanno (e stanno tutt’ora) leggendo i manga e guardando i cartoni animati dell’avventura giapponese più amata di sempre, stiamo parlando della saga di Dragon Ball. Goku, Vegeta, Il Supremo e tutta la banda la seguiamo da sempre, con le loro acrobazie, fusioni e onde energetiche ci facevano compagnia tutti i pomeriggi una volta usciti da scuola.

A quasi 40 anni dall’uscita di Dragon Ball ideato dal grande fumettista Akira Toriyama, sono in molti che vogliono dedicargli un tributo. Tra questi c’è anche Hideaki Sorachi, il creatore del manga Gintama. Sarà molto interessante vedere come Sorachi disegnerà Goku e tutti i partecipanti di Dragon Ball.

Come tutto ebbe inizio

Dragon Ball nel corso degli anni ha visto ampliare di molto la sua storia, siamo passati dal manga di Dragon Ball, a Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai e Dragon Ball Super. Oltre ai fumetti sono usciti cartoni animati, film, sequel e prequel, videogiochi e altri accessori del merchandising.

La storia però che ha dato inizio a tutto è quella degli esordi, quella in cui vediamo un bambino di nome Son Goku all’apparenza umana ma che si capisce subito essere un extra – terrestre, che con le sue acrobazie, bastoni allungabili e una coda che lo fa trasformare in una gigante scimmia, vivrà strabilianti avventure. Il bambino, che non smetterà mai di superare i suoi limiti, insieme a Bulma, il Genio delle Tartarughe, Crilin e tutta la banda, andrà alla ricerca delle 7 Sfere del Drago nella speranza di vedere esauditi i loro desideri grazie al drago Shenron.

Da qui in poi è leggenda! Le storie cambieranno, i personaggi cresceranno, arriveranno nuovi nemici e nuovi amici, ma nonostante le varie evoluzioni della storia, ci sarà sempre Goku che difenderà il pianeta Terra, da tutto e tutti.

I molti tributi dei vari magaka

A distanza di quasi 40 anni dall’uscita del primo manga di Dragon Ball, creati dal fumettista Akira Toriyama, sono molti i magaka (coloro che realizzano un manga, il fumetto giapponese che si legge al contrario rispetto agli altri) che hanno omaggiato Goku con un tributo. Tra i vari artisti, quest’anno la casa editrice ha commissionato una copertina tributo al brillante Hideaki Sorachi, ideatore del manga Gintama.

Come accennato ci sono state già diverse cover del celebre manga di Dragon Ball, realizzate nel corso degli anni. La cosa interessante è vedere come altri magaka si immaginano e disegnano Goku e gli altri protagonisti, seguendo il loro stile ma rimanendo comunque nei confini di idea di Akira Toriyama.

Questa stessa curiosità i fan ce l’hanno nel prossimo tributo che uscirà “dalla matita” di Sorachi. Non ci resta che attendere l’uscita del fumetto tributo per capire se il fumettista metterà in Goku anche un po’ di Gintoki.