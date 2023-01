The Strays: il thriller psicologico arriva su Netflix. (Video)

In arrivo sulla piattaforma on demand Netflix il prossimo 22 febbraio The Strays, un thriller scritto e diretto dal talentuoso Nathaniel Martello-White.

Oggi dedichiamo il nostro articolo al nuovo thriller psicologico con Ashley Madekwe (Salem, Revenge), Bukky Bakray (Rocks, You Don’t Love me) e Jorden Myrie (Stephen, Mood). La pellicola, di origine inglese, debutterà su Netflix a partire dal 22 febbraio e i fan del genere horror – psicologico non sono più nella pelle. Non perdere il trailer ufficiale in lingua originale di The Strays, disponibile qui in basso:

The Strays è scritta e diretta da Nathaniel Martello-White. Al suo debutto come regista, Nathaniel è un attore e scrittore britannico, che ha compiuto 40 primavere a gennaio. Dopo essere stato in diverse produzioni del National Youth Theatre, Nathaniel si è diplomato alla RADA nel 2006 e da quel momento si è messo alla prova, recitando in film, spettacoli televisivi e anche nell’impegnativo teatro.

Dalla scrittura del film, emergono richiami e citazioni a registi grandi del settore. A volte ci sono richiami a Michael Haneke, regista austriaco de La Pianista (2001), Funny Games (1997), Il nastro bianco (2009), Amour (2012). Altre volte, ci sono citazioni a Jordan Peele, comico, attore e regista americano. Tornando a The Strays, sappiamo che il film è stato scritto da Nathaniel al suo esordio come regista di un lungometraggio dopo aver fatto parecchio esercizio con molti corti, numerose serie tv, molti film in cui è ha recitato come attore.

La trama ufficiale di The Strays

Il film parla di una storia donna inglese che vive la sua vita alto borghese, a primo impatto perfetta. Tutta questa perfezione in realtà, è fondata sulla finzione e sulle bugie. Tutta la sua vita andrà in frantumi quando nel suo paese arriveranno due strani e bizzarri personaggi che le cambieranno la vita.

Tutto quello che sappiamo sulla pellicola

Il film è stato prodotto Valentina Brazzini (produttrice cinematografica di Perfect 10, Rialto), Tristan Goligher (produttore anche di True Things, Daphne) e Rob Watson (produttore di The Power). Nel dettaglio, producono Air Street Films e The Bureau.

Nel cast, oltre a Ashley Madekwe, Justin Salinger, Caroline Martin, ritroviamo anche Michael Warburton (The Habit of Beauty, Super Bob, Legacy, The Knot), Bukky Bakray (Rocks), Alfredo Tavares (Ms People, The Boy behind the door), Samuel Paul Small (The Nest), Maria Almeida, Jorden Myrie (Get Gone, Mood, Screw), Vanessa Bailey (Seeing Him), George Greenland, Jordan Bailey, Izzy Billingham e Ruby Lethbridge.