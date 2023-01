Batman the doom that came to Gotham: la data di uscita

Nel corso di questo 2023 uscirà un nuovo film d’animazione dedicato alla leggendaria figura di Batman: resa ufficiale la data di uscita.

Batman the doom that came to Gotham è una nuova pellicola d’animazione dedicata al più famoso personaggio della DC Comics.

Il vasto e sconfinato universo della DC Comics è pronto ad essere arricchito da un nuovo film d’animazione incentrato su quello che insieme a Superman è forse il supereroe più popolare del pianeta. Si sta ovviamente parlando di Batman, con la pellicola dal titolo Batman the doom that came to Gotham che uscirà tra poco più di due mesi, ovvero il 28 marzo.

Batman: il nuovo film d’animazione

Il nuovo film su Batman sarà distribuito sotto la DC Universe Animated Original Movies. A prestare la voce al protagonista nel film d’animazione sarà David Giuntoli. La carriera dell’attore statunitense classe 1980 è stata caratterizzata da fugacissime apparizioni in Veronica Mars o anche in Grey’s Anatomy oltre che dai ruoli ricoperti in Grimm o A Million Little Things.

Per quanto riguarda il resto del cast impegnato nel doppiaggio dei vari personaggi vi sono Christopher Gorham nel ruolo di Oliver Queen, Tati Gabrielle per la parte di Kai Li Cain, John DiMaggio per quella del detective James Gordon, Patrick Fabian per Harvey Dent, Jason Marsden per Dick Grayson e per Bruce Wayne giovane e infine Brian George per la parte dell’immancabile maggiordomo Alfred.

La storia

La storia di Batman the doom that came to Gotham è basata sulla miniserie a fumetti omonima che è stata pubblicata tramite tre diversi numeri. L’ambientazione scelta per la trama è quella della Gotham degli anni Venti. Protagonista un Bruce Wayne che nelle vesti di esploratore arriva involontariamente a far risorgere un male fino ad allora rimasto sopito.

Ritornato a Gotham dopo un’assenza durata circa due decenni, il nostro protagonista dovrà essere costretto a misurarsi con forze antiche e sovrannaturali. Nel corso dell’avventura, l’eroe non mancherà ovviamente di incrociarsi con tutti i suoi storici alleati e nemici. Basti pensare ai vari Freccia Verde e James Gordon da una parte e agli storici villain Ra’s al Ghul, Killer Croc, Due Facce o anche Mr. Freeze dall’altra.

Batman the doom that came to Gotham, annunciato per la prima volta in assoluto al Comic-Con di San Diego dello scorso anno, sarà poi seguito da Legion of Super-Heroes e da Justice League: Warworld. Film che fanno parte del cosiddetto Tomorrowverse insieme a quelli dedicati ad altri supereroi DC come ad esempio Superman: Man of Tomorrow, diretto da Chris Palmer e uscito nel 2020.