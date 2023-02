Il provino di Andrew Garfield per Spider-man

L’attore Andrew Garfiel riflette sul suo provino per The Amazing Spiderman e spiega che era il suo sogno fin da bambino. Ecco tutte le curiosità sull’audizione di Andrew Garfield.

Il franchise di The Amazing Spiderman è sempre stato una causa persa: la sua storia decisamente travagliata e molto sfortunata ha più volte visto le esigenze della casa produttrice Sony scontrarsi con quelle del regista e degli attori, portando rovinosamente la saga ad estinguersi e a non far vedere mai la luce al capitolo 3.

Andrew Garfiel e il regista Marc Webb hanno cercato di realizzare un film quanto più possibile coerente con il personaggio del fumetto, coerenza che però è stata messa da parte da Sony che ha imposto diversi paletti, obbligando la produzione a scelte controverse, mossi da finalità economiche.

Alla fine, dopo un incontro con Kevin Feige, e soprattutto doopo il fallimento economico del secondo film con Electro, Sony ha deciso di cancellare The Amazing Spiderm-Man 3 e ha dato il via invece alla trilogia con Tom Holland come nuovo spider-man, integrando poi la saga nell’universo cinematografico del MCU.



Questa scelta ha portato poi la saga ad avere un successo smisurato e forti di questo, i fan di Andrew Garfield nei panni dell’amichevole Spider-Man di quartiere, hanno lanciato l’hashtag #makeTASM3 con il quale provare a convincere Sony a sviluppare il terzo capitolo della serie.

L’attore ha spiegato più volte in svariate interviste la sua propensione a tornare: ha detto di essere favorevole ad un suo ritorno nei panni del supereroe mascherato ma solamente a determinate condizioni.

Andrew Garfield si è esposto

Intanto l’attore di The Amazing Spider-Man ha avuto più occasioni per discutere la sua esperienza nei panni del personaggio.

Infatti recentemente i Marvel Studios hanno annunciato l’uscita di un libro dal titolo ufficiale di Spider-Man: No Way Home. The Official Movie Special che include moltissime interviste agli attori tra cui Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, Zendaya e Benedict Cumberbatch insieme a tutti gli altri attori non protagonisti, le dichiarazioni dei produttori e tante altre curiosità dai membri della crew.

Per promuovere l’annuncio, Marvel ha rilasciato un’intervista di Garfield dove ha raccontato le sue paure per il provino nel suo ruolo in Spider-Man: “Quando ho avuto la mia possibilità al provino, ho pensato ‘sarebbe davvero grandioso esaudire questo sogno che ho sin da bambino’. Quindi ho fatto il mio provino, senza pensare minimamente alle conseguenze. Successivamente mi hanno chiesto di fare un altro screen test e ho pensato ‘sta succedendo sul serio, questo potrebbe cambiare la mia vita’.



E ha continuato con: “Ovviamente mi sono sentito in conflitto con me stesso, mi sono chiesto se volessi essere così riconoscibile, se volessi prendermi questa responsabilità. Alla fine ho deciso di farlo, ero davvero nervoso, pensavo constantemente ‘voglio davvero farlo’ “.