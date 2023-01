Lisa Loring: addio alla storica Mercoledì Addams

Nella giornata di sabato 28 gennaio si è spenta Lisa Loring, attrice nota per aver interpretato Mercoledì Addams.

La Mercoledì Addams di The Addams Family degli anni ’60 aveva 64 anni.

Lisa Loring, attrice nota per aver interpretato il personaggio di Mercoledì Addams negli anni ’60, è morta all’età di 64 anni.

Addio a Lisa Loring

A divulgare la notizia è stata la grande amica di Loring Laure Jacobson, che attraverso un post sul proprio profilo Facebook ha voluto rilasciare le seguenti parole:

“Con grandissima tristezza rendo nota la morte della nostra amica Lisa Loring. Circa quattro giorni fa ha avuto un gravissimo ictus provocato dal fumo e dall’ipertensione. Ha dovuto rimanere attaccata a una macchina per circa tre giorni. La sua famiglia ha poi preso la difficile decisione di rimuovere tutto e lei è deceduta“, queste le dichiarazioni della Jacobson rilasciate tramite i social media.

Il ruolo di Mercoledì Addams

Lisa Loring, nel corso della sua carriera, è diventata una vera e propria icona pop grazie al proprio ruolo di Mercoledì Addams nell’iconica serie tv The Addams Family.

Una parte, quella interpretata dall’attrice, che è tornata ad essere oggetto di discussione nell’ultimo periodo anche e soprattutto grazie alla recente serie tv del 2022 intitolata Mercoledì, dal successo straordinario per merito dell’interpretazione della protagonista da parte dell’attrice Jenna Ortega e distribuita sulla piattaforma Netflix.

Lo show cui ha preso parte l’attrice, ispirato come ben noto alle storie create da Charles Addams per il periodico The New Yorker nel 1939, è andato in onda per la precisione a cavallo tra il 1964 e il 1966 per un totale di 64 episodi. La serie degli anni ’60 ha inoltre rappresentato il primo live-action in assoluto dedicato alla celebre famiglia.

Queste le parole dell’amica di Loring Jacobson per quanto riguarda lo storico ruolo dell’attrice appena scomparsa: “Lisa è ormai riconosciuta nella cultura pop come Mercoledì Addams. Bella e gentile, l’eredità di Lisa nel mondo dello spettacolo è enorme. Una grande eredità per tutta la sua famiglia e per tutti i suoi amici“.

Gli altri lavori

La carriera di Lisa Loring non si ferma però certamente a The Addams Family. Prima che per Mercoledì, l’attrice nata il 16 febbraio 1958 a Kwajalein nelle Isole Marshall si era già fatta conoscere al grande pubblico per una piccolissima parte ne Il Dottor Kildare.

In più, sono da ricordare numerose altre apparizioni in importanti spettacoli come The Girl From UNCLE, Fantasy Island, Barnaby Jones, The Phyllis Diller Show o anche As The World Turns, prima di un’ultima apparizione nei panni di Mercoledì Addams nel film televisivo Halloween del 1977.