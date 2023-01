Tobey Maguire e il curioso utilizzo dei costumi di Spider-Man

Ecco il curioso utilizzo dei costumi di Spider-Man da parte di uno degli attori più amati di sempre per il suo ruolo da super eroe, stiamo parlando di Tobey Maguire. Ormai l’ha confessato e non può più rimangiarselo.

Quando un attore interpreta per tanto tempo un ruolo ben definito o comunque ama talmente tanto quel personaggio che lo sente anche un pò suo, tende a fare delle azioni che glielo ricorderanno per sempre.

Sono molti gli attori che prendono qualche souvenir dal set per fare in modo che il ricordo non svanisca. Per esempio Viggo Mortensen, l’Aragorn de Il Signore degli Anelli si era talmente tanto affezionato ai cavalli del set con cui ha “recitato”, che alla fine delle riprese li ha comprati e se li è portati nel suo ranch. Anche Tobey Maguire avrà fatto una cosa simile con i suoi costumi di scena di Spider-Man?

Il rapporto fraterno tra gli Spider-Man del Multiverso

Spider-Man: No Way Home, ha visto i tre super eroi punzecchiati dal ragno, tutti riuniti nella medesima pellicola. Vederli tutti insieme, Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland è stata un’esperienza unica, un film che ha avuto un grosso successo, grazie anche alla bravura dei protagonisti e all’amore che i fan di Spider-Man provano per loro.

Di recente, il primo e unico Peter Parker della trilogia creata da Sam Raimi, Tobey Maguire, è impegnato sul set di Babylon, insieme ai colleghi Diego Calva, Margot Robbie e Brad Pitt. La pellicola più controversa del 2023, uscirà nelle sale il 19 gennaio e da quello che si vede nel trailer, l’attesa sarà molto presto ben ripagata. Come cita lo slogan: “Più grande è il sogno, più alto è il prezzo”.

In molti però si chiedono se rivedremo mai di nuovo il famoso terzetto di super eroi di nuovo insieme. In una recente intervista Tobey ha dichiarato di: “considerarli come fratelli e di essersi divertito moltissimo con loro”, quindi i fan sperano che il trio Maguire/Garfield/Holland potrebbe apparire nel sesto capitolo conclusivo del Marvel Cinematic Universe. Ovviamente nessuna notizia è finora trapelata.

Un insolito accessorio per dormire

Tobey Maguire ha confessato di aver fatto come molti dei suoi colleghi dopo la conclusione delle riprese. Per ricordarsi per sempre del personaggio che gli ha dato fama nel mondo, ha preso qualche costume di scena dal set e se l’è portati a casa. Come li usa però vi farà sorridere.

Maguire ha dichiarato di usare i costumi di scena come pigiami. Fa sorridere il pensiero di vederlo dormire nella vita di tutti i giorni con le sembianze di Spider-Man, chissà cosa ne penserà sua moglie Jennifer?

Sentiamo le parole dell’attore: “…Ho preso dal set un costume rosso di Spider-Man e uno nero. Li utilizzo come pigiami”.