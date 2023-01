Weapons: nuovo progetto di Zach Cregger

Zach Cregger, regista e sceneggiatore di film come Barbarian e Miss Marzo, sta lavorando sul nuovo film dal titolo Weapons.

Dopo il successo dell’horror Barbarian, disponibile su Disney +, tutta la squadra di lavoro è all’opera su un altro grande progetto. A dichiararlo è stata la Casa di Produzione cinematografica Americana New Line Cinema, che ha comprato la scenografia del film con la volontà di effettuare la distribuzione nelle sale cinema. Le riprese del film dovrebbero iniziare a fine 2023.

Una battaglia legale per i diritti del nuovo e terrificante horror

Stando ad alcune fonti, la Casa di Produzione New Line avrebbe vinto una guerra legale con un accordo stellare per l’acquisizione dei diritti del film tra i grandi colossi dell’on demand, tra cui Netflix, Sony, Universal. New Line ha spiegato, in un comunicato, i motivi che hanno spinto la Casa di Produzione a imbarcarsi nel film:

Zach ha dimostrato con Barbarian che può creare un’esperienza cinematografica viscerale per il pubblico. Controlla moltissimi degli strumenti a disposizione di un regista. Non potremmo essere più felici che lui, Roy, Miri, J.D. e Rafi abbiano scelto New Line come casa di distribuzione del loro prossimo film. Speriamo che sia il primo di molti a venire.

Zach Cregger alla direzione e alla scrittura del film

Zach Cregger, per la prima volta alla regia con film horror, è famoso per il suo ruolo come attore comico: è un membro fondatore della compagnia comica The Whitest Kids U’Know, mentre in tv è apparso nella serie Guys with Kids e in Wrecked.

Il 41 enne Zach Cregger lo vedremo in un duplice ruolo: sia alla direzione sia alla scrittura del film Weapons. L’anno scorso ha debuttato come regista con Barbarian e ci ha preso gusto. Questa volta, Zach sarà coinvolto anche come produttore, con lo stesso gruppo di produzione di Barbarian. Al momento non sappiamo nè il cast confermato nè la trama ufficiale, nel dettaglio. Si sa che il film appartiene al genere horror – thriller.

Barbarian parla una donna arrivata a Detroit per un colloquio di lavoro. La donna affitta e prenota una casa in affitto ma scopre che la camera è stata già affittata da un uomo, già presente lì in casa.

Contro ogni aspettativa, decide comunque di dormire lì. Stando al successo mondiale di , che ha registrato un incasso al botteghino statunitense pari a 45,4 milioni USD, ci sono grandi aspettative su Weapons, prontissimo a raggiungere ogni vetta, a livello mondiale e internazionale.