Shazam! Furia degli dei – La reazione al trailer di Sean O’Connell e Hannah Saulic

Il 17 marzo uscirà al cinema Shazam! Furia degli dei, sequel di Shazam!, uscito nel 2019. Gli autori Sean O’Connell e Hannah Saulic hanno guardato il trailer per la prima volta: ecco le loro reazioni.

Quattro anni fa usciva al cinema Shazam! Si trattava di un film DC con protagonista Zachary Levi, meglio noto per il suo ruolo di personaggio principale nella serie tv di spionaggio Chuck. Shazam! racconta la storia di Billy (Asher Angel), un ragazzino che riceve dei superpoteri che gli permettono di trasformarsi nel super eroe (interpretato da Zachary Levi) quando pronuncia la parola “Shazam”. Nelle scorse ore la DC ha rilasciato il trailer del sequel: gli autori Sean O’Connell e Hannah Saulic lo hanno guardato subito, filmando le proprie reazioni.

Shazam! Furia degli dei arriverà al cinema il prossimo 17 marzo 2023. In questo sequel ritorneranno Asher Angel e Zachary Levi, riprendendo i rispettivi ruoli. Sulla trama ancora non si hanno molte informazioni, ma come si vede dal trailer, Billy e i suoi fratelli adottivi dovranno ricorrere ai superpoteri di Shazam per combattere le Figlie di Atlante. Nel cast ci saranno anche Rachel Zegler, Lucy Liu e Helen Mirren rispettivamente nei ruoli di Athena, Calypso ed Esperida.

Shazam! Furia degli dei, la reazione dei produttori al trailer

Shazam! è tratto dall’omonimo fumetto della DC Comics e diventerà una saga anche al cinema. Già si parla, infatti, di girare anche un terzo capitolo, ma c’è chi sostiene che potrebbero esserci delle modifiche nel cast. La DC, infatti, al momento è in forte cambiamento e forse addirittura Zachary Levi potrebbe non esserci. La sostituzione di Henry Cavill nel sequel di Superman a favore di un attore più giovane è stato un campanello d’allarme.

Ma come hanno reagito gli autori Sean O’Connell e Hannah Saulic davanti al primo trailer del proprio nuovissimo film in uscita? I due hanno organizzato una diretta, caricata poi in un video intitolato “Release the Snyder Cut“. Il video reaction dura circa dieci minuti, che possiamo riassumere così: nei primi due minuti la coppia ha reagito al video, e alla fine del quarto lo hanno commentato.

La loro reazione è stata genuina, ma anche molto calma: per tutta la durata del video hanno sorriso davanti alle battute e, in generale, sembra che a entrambi sia piaciuto molto. I due sembrano soddisfatti del lavoro svolto e questo non può che promettere bene: e voi che farete? Avete intenzione di andare a vedere il film?