Manodrome: trama, trailer e cast del film

Jessie Eisenberg, Adrien Brody e Riley Keough nel cast del nuovo film Manodrome di John Trengove. Trama e data di uscita.

Secondo Variety, gli attori Jesse Eisenberg, Adrien Brody e Riley Keough sarebbero entrati a far parte del nuovo film del regista sudafricano John Trengove, Manodrome suo primo film in lingua inglese.

Il film viene descritto come un thriller nichilista e segue le vicende del protagonista interpretato da Eisenberg, Ralphie, un autista di Uber e aspirante bodybuilder che viene introdotto al culto della mascolinità libertaria, ovvero quella corrente di pensiero estremista e sicuramente molto tossica nata in contrapposizione ai movimenti egualitari femministi, che si propongono di “tutelare” (non si sa da chi) l’uomo di sesso maschile in quanto categoria fragile e minacciata dalle donne femministe, “cattive” e non più assertive dei loro bisogni.

Dopo aver abbracciato questo punto di vista, il protagonista perde il contatto con la realtà quando in lui si risvegliano dei desideri repressi.

Keough, Gina Gammell e Ryan Zacarias produrranno il film attraverso la Felix Culpa insieme a Ben Giladi della Rainmaker Entertainment.

Curiosità sul film

Solo di recente abbiamo visto il protagonista, Jesse Eisenberg in Zack Snyder’s Justice League e anche in Wild Indian, Ressistance- La voce del silenzio, Zombieland, Vivarium, L’arte della difesa personale, Operazione Hummingbird- E’ tutto appeso ad un filo, Now You See Me 2 e infine in Café Society. Il suo collega invece, Adrien Brody, è apparso nei titoli come Clean, The Bombing- La battaglia di Chongqing, Bullet Head, MAnhattan Nocturne, Shiraz- La cttà delle rose e nella serie tv Peaky Blinders.



Riley Keough invece si è distinta per film come The Lodge, Le strade del male, Hold the Dark, Under the Silver Lake, La casa di Jack, Welcome The Stranger, La truffa dei Logan It Comes ad Night, Dixieland, We don’t belong here e La scoperta.

Ancora non si sa nulla sulla data di uscita del film né se verrà proiettato nelle sale o verrà distribuito su qualche piattaforma streaming. Una cosa è certa: ci ingolosisce parecchio.