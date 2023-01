La figlia di Gwyneth Paltrow è la nuova “ragazza Chanel”

Debutto in grande stile per la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, Apple Martin, la quale si presenta alla settimana della moda di Parigi con un completo Chanel mozzafiato. Si avvera la profezia di Karl Lagerfeld: “Sarà una ragazza Chanel”.

Il detto dice, “tale madre tale figlia” e in effetti risulta calzare a pennello per Gwyneth Paltrow e sua figlia Apple Martin. La somiglianza tra le due è strabiliante, la ragazza oggi diciottenne ricorda molto sua mamma per lo stile e il make up scelto.

Durante la settimana della moda di Parigi, Apple Martin si è presentata in un completo Chanel, che ricorda molto lo stile della mamma Gwyneth negli anni ’90, per non parlare del make up marcato che le mette in risalto i suoi bellissimi occhi azzurri.

La profezia del guru della moda è esatta

Quando Apple Martin aveva un anno, come precisa mamma Paltrow in una correzione ad un commento di un giornalista in merito, Karl Lagerfeld, appena la vide sostenne che Apple un giorno sarebbe stata: “una ragazza Chanel“. Mai previsione fu più azzeccata di questa.

Nella settimana della moda di Parigi, la figlia dell’attrice Gwyneth Paltrow e del cantante dei Coldplay, Chris Martin, ha debuttato in società con uno degli abiti preferiti da Coco Chanel. Minidress e cardigan coordinato in bianco e nero, mocassini neri senza calze, minibag a tracolla, capelli sciolti con la ormai famosa “riga in mezzo” e trucco marcato ma molto elegante.

Apple Martin durante la sfilata, si è unita alle due amiche e attrici Lucy Boynton e Sadie Sink.

La sua apparizione pubblica durante la sfilata della Haute Couture Primavera – Estate 2023 di Chanel, ha acceso i riflettori su di lei e sugli altri “vipponi” che si sono precipitati ad uno degli eventi più importanti della moda.

Il fenomeno dei “bambini-nepo” si avvera anche con apple Martin?

Ormai da diversi anni è stato coniato molto spesso il termine dispregiativo della categoria dei “bambini-nepo“, che richiamano il termine di nepotismo. Questo appellativo viene “affibbiato” a tutti i figli delle star, che grazie al cognome che portano e alle attività dei loro genitori, vivono una vita fatta di agi e di strade spianate.

Sicuramente la vita di Apple Martin sarà abbastanza privilegiata, anche se a detta di mamma Paltrow, la ragazza ha appena iniziato il college e cerca di stare lontano dai riflettori e dai social, se non con qualche selfie autorizzato e pubblicato dai suoi genitori. Non si sa ancora se Apple farà le stesse scelte di mamma Gwynetyth e papà Chris o se intraprenderà un cammino totalmente diverso.

Per il momento la sua apparizione pubblica ha scatenato molteplici reazioni, sia positive sia negative come si può leggere da questi commenti: “Grazie per averci dato la perfetta definizione di ‘nepo baby” e ancora: “…quando una fatina famosa si china sulla tua culla e ti dona tutto in anticipo, senza dover lavorare un minuto”.