Altro scandalo per Kanye West. Ora indagato per percosse

Kanye West ha strappato il telefono dalle mani di una donna e lo ha gettato per strada. La donna lo stava filmando senza il suo consenso. Ora il cantante è indagato per percosse. Ecco il video

Secondo quanto riportato, Kanye West sarebbe sotto inchiesta per aver strappato il telefono dalle mani di una donna e di averlo lanciato per strada. La donna era nell’abitacolo della sua vettura quando, come si può vedere dal video, il cantante ha accostato, le ha rimosso il cellulare dal quale la donna stava filmando, e lo ha gettato a terra. Non è ancora chiaro se la donna in questione facesse parte o meno di un qualche gruppo di paparazzi con cui il cantante aveva discusso pochi minuti prima.

Il rapper infatti stava lasciando la partita di basket di sua figlia primogenita, North, quando ha notato che un gruppo di fotografi stava scattando foto sia a lui che alla minore. West ha pregato i paparazzi di lasciarlo in pace esordendo con queste parole: “Almeno quando vedo i miei figli dovete smettere di filmare. Se ho bisogno di vedere i miei figli, non puoi fotografarmi, si chiamano diritti umani”.

Non è però ancora chiaro se l’incidente con la donna sia avvenuto prima o dopo la discussione con quei fotografi fatto sta che, il video di seguito mostra il cantante che scende dalla sua auto e si mette a discutere con una persona che lo sta rirprendento: “Ho detto basta riprendermi!”.

Un altro gesto violento da parte di Kanye West

Non è la prima volta che il rapper perda la pazienza e prenda decisioni impulsive ed affrettate: solo di recente, Kanye West è stato citato in giudizio dalla Trax Records con l’accusa di aver campionato senza autorizzazione un brano del 1986. L’etichetta gli ha presentato una domanda di risarcimento danni che ammonta a ben 150mila dollari.

Insomma, le scelte prese di pancia di West non sono economiche: nonostante la donna affermi che sia nella posizione di filmarlo perché lui è una celebrità, lui afferra il telefono e lo getta per strada per poi tornare in auto e sfrecciare via. Non si sa per quanto tempo la donna abbia filmato il cantante né che cosa sia successo prima, sta di fatto che una reazione così violenta da lui non ci stupisce.