Sadie Sink è protagonista nel suo ultimo film dal titolo ‘O’Dessa’

L’ inarrestabile Sadie Sink sta per tornare al cinema, protagonista del film musical post apocalittico dal titolo O’Dessa.

Sadie Sink, attrice americana ventenne, diventata famosa grazie a Max di Stranger Things, sta raccogliendo apprezzamenti e consensi sia nel mondo del cinema sia in tv. Ultimamente, Sadie è stata co-protagonista con Brendan Fraser in The Whale, film apprezzato dalla critica, deciso a raccogliere numerosi premi nell’anno che verrà.

Nonostante la giovane età, Sadie Sank è tra le attrici più richieste del momento. Il nuovo progetto cinematografico la vede protagonista di un film musical (post apocalittico) dal titolo O’Dessa.

Di cosa parla il nuovo film con protagonista Sadie Sink

La pellicola, scritta e diretta da Geremy Jasper, O’Dessa narra la storia di una ragazza (Sadie Sink) obbligata da lasciare la sua casa in campagna per cercare un oggetto di famiglia importante perso. Durante il viaggio, lungo e faticoso, la protagonista andrà in una città strana e bizzarra che le faranno conoscere il suo primo grande e unico amore.

Il giornale web Collider ha confermato che la produzione del film inizierà nei a maggio 2023 in Croazia, prima che Sadie inizi le riprese per la quinta stagione di Stranger Things, in uscita su Netflix. I presidenti della Searchlight Pictures Matthew Greenfield e David Greenbaum ci hanno tenuto a dire che:

“Siamo davvero felici ed entusiasti di collaborare nuovamente con Geremy. Con O’Dessa, porterà un’energia straordinaria e viscerale in un paesaggio cinematografico completamente nuovo”.

Il debutto di Sadie Sink a 11 anni in un musical

Con O’Dessa, Sadie Sink si metterà alla prova con le prove di recitazione e di canto. La pellicola è schedulata come musical, opera rock, per Sadie non c’è alcun problema: il suo debutto a Broadway fu a 11 anni quando interpretò Annie, l’orfana protagonista tra canto e recitazione.

La giovane e talentuosa Sink, oltre a Stranger Things, vanta un curriculum poliedrico e di successo. La rubrica del 2022 è stata bella piena per Sadie: ha recitato in Fear Street, famosa trilogia di Netflix. L’abbiamo vista nel cortometraggio All Too Well di Taylor Swift al fianco di Dylan O’Brien.

Dal 23 febbraio 2023, ricordiamo l’appuntamento in cui vedremo l’attrice in The Whale nei panni di Ellie. Nel film, tanto atteso, Sadie condividerà la sceneggiatura con Brendan Fraser ed è stata bloccata nel cast di Berlin Nobody, protagonista del thriller con Eric Bana e Sylvia Hoeks.