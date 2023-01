Morto l’attore di Le notti di Salem, Lance Kerwin aveva solo 62 anni

È morto improvvisamente l’attore bambino Lance Kerwin, famoso per aver interpretato film e serie tv di successo dalla fine degli anni ’70. Aveva solo 62 anni, i familiari hanno disposto per lui l’autopsia.

La morte di Lance Kerwin ha scioccato tutti, in quanto è arrivata del tutto inaspettatamente, in un soggetto che aveva si problemi di salute, ma non così gravi da portarlo alla morte. Aveva solo 62 anni ecco perché la sua famiglia vuole “vederci chiaro”.

A trovarlo la mattina del 24 gennaio privo di vita nella sua casa in California è stata la figlia Savanah. Per il momento la causa della morte risulta top-secret, è stata disposta per lui l’autopsia la quale si spera possa svelare i motivi di questa prematura dipartita.

Chi era Lance Kerwin

L’attore statunitense Lance Kerwin, era nato in California nel 1960, aveva iniziato molto presto a recitare in film e serie tv di successo, motivo per cui è stato inserito anche lui nella lista degli “attori bambino” un tempo famosi. Lance viene ricordato principalmente per la sua presenza nella mini-serie basata sul romanzo di Stephen King, Le notti di Salem, il quale ottenne tre nomination agli Emmy.

L’attore bambino in quegli anni era molto presente nelle scene, famosa è stata la dichiarazione su di lui da parte di John Holmstrom, l’ex critico teatrale del British Film Institute: “Probabilmente il principale attore americano della fine degli anni Settanta… un bel ragazzo… [con n.d.r.] una notevole sensibilità come attore”.

Kerwin si era sposato due volte, la prima volta con Kristen Lansdale, con la quale ebbe la sua prima figlia Savanah e in seguito, nel 1988 si è risposato con Yvonne dalla quale ebbe altri 4 figli, Trinity, Terah, Kailani e Justus Joe.

Negli anni ’90 abbandonò definitivamente le scene e si ritirò con la sua famiglia alle Hawaii dove lavorava come agricoltore. Nel 2010 lui e sua moglie generarono molto scandolo in quanto furono condannati per falsificazione di documenti per ottenere l’assistenza medica statale del posto. Dopo essersi scusato pubblicamente, Kerwin fu condannato a cinque anni di libertà vigilata e a 300 ore di servizio verso la comunità.

Nel 2021 fu aperto per lui dai fan un conto corrente su GoFoundMe per i suoi recenti problemi di salute, tra cui una lesione alla schiena.

I commenti dei suoi colleghi

Lance Kerwin, l’attore bambino famoso per aver interpretato diversi film e serie tv di successo degli anni 70-80, tra cui Squadra emergenza, La casa nella prateria, Sulle strade della California, Wonder Woman, La donna bionica, Detective per amore, La signora in giallo e così via, è morto improvvisamente e inaspettatamente il 24 gennaio 2023 a soli 62 anni.

Si sono uniti al cordoglio insieme alla sua famiglia molti suoi colleghi che hanno rilasciato parole di affetto sui social. Ike Eisenmann gli ha dedicato queste parole: “Sono oltremodo spezzato nell’apprendere della scomparsa di uno dei miei più grandi amici e co-protagonisti con cui abbia mai lavorato, Lance Kerwin…”.

Anche per Erin Murphy è stato uno shock: “Inizio d’anno difficile. Riposa in pace #LanceKerwin”.