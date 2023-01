Alejandro Gonzàlez Inarritu contro i “film con supereroi” e scoppia la polemica

Il regista Alejandro Gonzàlez Inarritu torna all’attacco contro i supereroi nel cinema e spiega perché non le apprezza e non ne capisce il fascino. Per lui i supereroi sono: “Figure tristi”.

Alejandro Gonzàlez Inàrritu è un regista, sceneggiatre e produttore cinematografico vincitore di cinque premi oscar, quattro Golden Globe, tre BAFTA e due David di Donatello, famoso al pubblico e molto apprezzato per il film Birdman che l’ha consacrato come uno dei migliori registi cinematografici del nostro tempo.

Un regista come lui, che gode del rispetto dei suoi colleghi e di un’ampio bacino di fan, è tornato a far parlare di sé con una dichiarazione sui “film dei supereroi”, definendoli Figure tristi. Ad un occhio esterno potrebbe sembrare il suo, un commento ipocrita poiché uno dei suoi film, che gli ha permesso di portare a casa ben tre premi oscar, Birdman, ha come protagonista un attore che interpretava un eroe in calzamaglia: non fatevi ingannare.

Il protagonista del film è appunto, una maschera tragica che ha interpretato e deve la sua fama ad un film di supereroi per ampio pubblico ma che non lo consacra come un attore di talento: durante il film infatti, il protagonista è lacerato dalla sua presunta inettitudine per la recitazione a teatro e dal peso della sua fama che invece gli impone di essere impeccabile.

La sua dichiarazione contro questa tipologia di film emergono dai BAFTA Tea Party che si è svolto a Beverly Hills, presenti numerosissimi registi e star del cinema.

Le parole di Inàrritu contro i supereroi

Con l’avvento del quinto ciclo dell’MCU e con la presenza di numerosi film di mamma Marvel sempre al primo posto nelle sale cinematografiche, molti sono i registi e le figure dell’industria del cinema che hanno detto la loro in merito. Tra questi non è venuto meno il regista Alejandro Gonzàlez Inarritu.

Il regista durante i BAFTA Tea PArty si è espresso così: “Vedo Eroi ogni giorno. Vedo persone meravigliose che afrontano situazioni realmente difficili e compiono cose incredibili. E quelle sono le persone con cui mi sento in connessione. Ma questi tipi di eroi cons uperpoteri, ne abbiamo realmente bisogno? “. Sottolineando poi che :”Se si ha bisogno di quello, c’è qualcosa che manca… Invece che ammirare ciò che abbiamo, le possibilità a nostra disposizione”.

Già nel lontano 2014 era emerso il suo punto di vista riguardo ai cinecomic, sostenendo che rappresentassero un genocidio culturale e portando quindi l’attore interprete di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe a rispondere in modo tagliente e criticando le parole usate.