Letizia di Spagna, look trasandato: è irriconoscibile | Ecco cosa ha combinato ai capelli

Letizia di Spagna ha compiuto 50 anni lo scorso settembre e non ha paura di sfoggiare con classe una chioma con delle ciocche grigie che le conferiscono un’aura di maggiore autorità e saggezza.

La moglie del Re di Spagna, Filippo VI, è sempre stata un’icona di stile, modello per moltissime donne, non solo per i suoi outfit impeccabili, ma anche per la personalità imponente e sicura, eppure riservata e schiva. La soglia del mezzo secolo superata lo scorso settembre non ha offuscato minimamente la sua stella: i segni del tempo non la scalfiscono.

Recentemente la Regina ha lanciato suo malgrado una nuova tendenza, scegliendo per i suoi capelli una particolare variante del taglio chic over 50. Letizia ha mostrato ai fotografi un taglio medio classico, piastrato con riga leggermente laterale. Fin qui, sembrerebbe niente di nuovo, ma un dettaglio ha dato tutt’altro charme alla sua capigliatura.

La chioma di Letizia, infatti, è stata impreziosita da una serie di finissime ciocche argentate, striature quasi impercettibili che conferiscono alla testa reale un alone di eleganza ancora maggiore, in barba ai preconcetti che ritengono i capelli grigi un sintomo di trasandatezza e di vecchiaia.

La Reina è riuscita nel difficile compito di capovolgere anche questo resistente pregiudizio, trasformando un look apparentemente semplice e dimesso in una declinazione di classe ed eleganza, all’altezza del ruolo che è chiamata a ricoprire accanto al marito. Dimostrando così che la bellezza delle donne over 50 può essere valorizzata anche nel modo meno scontato.

Per presiedere la conferenza di Madrid sulla campagna “Tutti contro il cancro”, Letizia ha deciso di sfruttare le sfumature del grigio e del bianco, puntando su un soprabito doppiopetto senza maniche, dolcevita e pantaloni a sigaretta tono su tono. Il gioco di colori è continuato con il richiamo silver nell’acconciatura, l’ormai iconico taglio medio royal.

Una pettinatura minimalista impreziosita dai leggeri fili argentati è il colpo di genio per un outfit che non lascia nulla al caso: dietro le scelte di Letizia vi è una filosofia ben precisa, caratterizzata da una preferenza per la moda low cost e per i capi riciclati. Il profilo basso anche nel versante della bellezza serve a mostrare l’immagine di una monarchia più moderna, vicina al mondo reale.

Non c’è ricrescita alle radici dei capelli di Letizia: le ciocche argentate sono studiate ad arte, lontane anni luce da ogni tipo di sciatteria, nel segno di una genuinità chic che funge da ispirazione per tutte le donne che hanno superato i 50 anni.