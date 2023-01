Limitless: polemiche per Chris Hemsworth e la sua troupe del National Geographic

La star Chris Hemsworth nelle ultime ore è al centro di polemiche per via della sua nuova serie tv, “Limitless” lanciata a novembre su Disney+. “È stato molto irrispettoso nei confronti della cultura…”

“Limitless” è una vera e propria missione epica: il Thor Chris Hemsworth scopre, attraverso una equipe scientifica, i segreti del corpo umano, per contrastare i segni del tempo, potenziando il corpo. La serie tv, disponibile su Disney +, ha provocato non poche polemiche per le riprese svolte in un luogo sacro indigeno.

La troupe della serie del National Geographic, Limitless, ha registrato una cerimonia culturale al Wrights Lookout, situato nel New England National Park nel nord del NSW.

Il luogo sacro del Wrights Lookout: “una scelta irrispettosa”

Wrights Lookout si trova in Australia e ha un grandissimo interesse per gli indigeni del posto. Il luogo sacro è condiviso tra i popoli Thunggutti o Djangadi, Anaiwan e Gumbaynggirr. Mentre molti aborigeni sono stati contenti delle riprese, enfatizzando quanto il set abbia unito questi popoli, altrettanti anziani non hanno visto bene la scelta di inserire le cerimonie sacre nella serie tv, giudicata di poco gusto e irrispettose.

Gli anziani hanno dichiarato al Sydney Morning Herald che: “non si ha rispetto della cultura altrui e degli indigeni del paese. Non siamo stati coinvolti dalla troupe di produzione. L’anziano Zio David Toby, di Thunggutti, ha invece detto che: “Questa è una comunità. Quando trovi una persona che dice “sì”, non va bene.’ Ovviamente, la produzione e la società, Nutopia, difendono le proprie scelte, sostenendo che sono state affrontate tantissime riunioni per avere autorizzazioni prima dell’inizio delle riprese, ricevendo tante approvazioni scritte per le riprese. Sul set è stato assunto anche un consulente culturale per inserire la sua esperienza nel campo, interagendo al meglio con la scena.

La scena criticata

L’attore australiano Hemsworth ha recitato nella serie questa scena, a petto nudo, nel rito cerimoniale, dipinto di bianco in faccia e sul petto, con vestito tipico. Attorno a lui, i ballerini si concentrano nel rito di Welcome To Country. Dopo di che, Chris farà una passeggiata nell’area limitrofa, con un personaggio della serie.

Nel frattempo, il Daily Mail Australia non evidenzia nessun comportamento scorretto da parte dell’organizzazione Limitless, nè da parte di Chris Hemsworth nè dalla produzione. La scena incriminata e criticata della cerimonia tradizionale australiana la ritroviamo nell’episodio 5 della serie del National Geographic , dal titolo “Memory”.