Violent Night: in arrivo il sequel

Il film Violent Night, uscito nel 2022, avrà molto presto un proprio sequel.

La pellicola d’azione sarà diretta dal regista Tommy Wirkola.

Una delle maggiori sorprese in ambito cinematografico, nel corso delle ultime festività natalizie, è stata sicuramente costituita da Violent Night.

Un film d’intrattenimento che riesce perfettamente nel suo intento e che è stato apprezzato da una buona fetta di pubblico. Il buon successo riscosso dalla pellicola, che riesce a mescolare in maniera estremamente efficace azione e ironia, ha portato di conseguenza all’avvio del progetto relativo al sequel.

Violent Night: il sequel si farà

Violent Night, film action a tema prettamente natalizio, avrà ufficialmente un proprio seguito, che sarà diretto ancora una volta da Tommy Wirkola. Il regista norvegese classe 1979, oltre a questa pellicola, ha diretto nel recente passato Seven Sisters oltre anche a The Trip, film uscito nel 2021.

Nel corso di una recente intervista al The Wrap, a confermare il progetto relativo ad un secondo capitolo è stato lo stesso regista, che ha rilasciato in merito le seguenti dichiarazioni: “Al momento ne stiamo parlando, stiamo cercando di prendere degli accordi e di mettere tutto in ordine“.

I lavori sono dunque già iniziati, con Pat Casey e Josh Miller che si occuperanno di nuovo della sceneggiatura. Queste le parole al riguardo sempre da parte di Wirkola: “Abbiamo un po’ di tempo per cercare di mettere a punto la sceneggiatura e la storia. Io, Pat, Josh e i produttori abbiamo alcune idee, abbiamo parlato di dove vogliamo portare il film e di cosa vogliamo vedere“.

Riguardo invece alla storia, che potrebbe contenere diversi riferimenti alla figura di Babbo Natale, le parole rilasciate sono state le seguenti: “Alcune cose come il Polo Nord, la signora Claus o gli elfi le abbiamo lasciate indietro. Per quanto riguarda la storia però abbiamo un’idea davvero bella che non potrà fare altro che espandere l’universo del film mantenendo allo stesso tempo il tono del primo capitolo“.

La trama del primo film

La trama del primo film, con il protagonista interpretato da David Harbour di Stranger Things, pone al centro la figura di un Babbo Natale disamorato ormai del Natale.

Durante la sua solita consegna dei regali nel corso della notte della vigilia, il protagonista, per consegnare un pacco ad una bambina di nome Trudi, si ritrova però di fronte alla presa in ostaggio di quest’ultima da parte di una banda di criminali.

Il tutto condito da un’enorme dose di ironia e comicità che caratterizzerà sicuramente anche l’attesissimo sequel.