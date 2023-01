Dungeons & Dragons: uscito il nuovo trailer italiano

Molto presto arriverà nei cinema il film dedicato al famoso gioco Dungeons & Dragons.

Uscito da pochissimo il nuovo trailer italiano della pellicola ispirata al gioco e intitolata Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri.

Ottime notizie per i tantissimi fan di Dungeons & Dragons. Come noto ormai da un po’ di tempo, arriverà molto presto nelle sale cinematografiche italiane il film ispirato al celebre gioco fantasy.

Con la data di uscita della pellicola fissata per il prossimo 30 marzo, è stato divulgato nel frattempo il nuovo trailer italiano, il che non fa altro che aumentare le attese e le aspettative nei confronti dell’opera.

Dungeons & Dragons: il cast

Il modo migliore per celebrare il famosissimo gioco di ruolo Dungeons & Dragons, che compie questo 2023 50 anni di vita, è sicuramente rappresentata dall’uscita del film dedicato.

Dungeons & Dragons sarà diretto da un duo di registi, ovvero da Francis Daley e da Jonathan Goldstein: per chi non li conoscesse, i due hanno già diretto il remake-reboot Come ti rovino le vacanze, oltre ad aver lavorato tra l’altro a Spiderman: Homecoming.

Ad accrescere enormemente le aspettative intorno al film ci pensa prima di tutto il cast. L’insieme di attori della pellicola conta infatti tra gli altri Chris Pine (Star Trek), Michelle Rodriguez, nota per il suo ruolo nella saga Fast&Furious, Sophia Lillis di Stranger Things e Regé-Jean Page di Bridgerton. Nei panni dell’antagonista principale vi è infine Hugh Grant.

A completare il cast ci sono poi Justice Smith, Chloe Coleman, Daisy Head, Jason Wong, Alexis Rodney e Nicholas Blane.

La trama

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla trama, il film presenta tutto ciò che potrebbe desiderare un vero appassionato del gioco. La storia, tra draghi, eserciti e mostri di ogni sorta, è incentrata su un ladro e su un gruppo di avventurieri che decidono di intraprendere un tanto eccitante quanto pericoloso viaggio alla ricerca di un’antica reliquia. Una missione resa enormemente complicata dalla comparsa di un terribile nemico che cercherà di mettere in atto i propri malvagi piani.

I fan, poco ma sicuro, non avranno la minima difficoltà nel riconoscere l’ambientazione delle vicende che fa riferimento ai luoghi dei Forgotten Realms o Reami Perduti, ovvero l’universo immaginario creato negli anni ottanta dal game designer canadese Ed Greenwood.

Per poter ammirare Dungeons & Dragons L’onore dei ladri, reboot per cui i lavori sono iniziati già nel 2015 e in sviluppo dopo diversi passaggi di consegna per Paramount ed eOne Entertainment, ci vuole insomma solo un altro po’ di pazienza.