Amy Winehouse: la prima foto di ‘Back to Black’, il biopic sulla cantante

La vita di Amy Winehouse sarà raccontata in un emozionante film. La cantante sarà interpretata dall’attrice inglese Marisa Abela in un biopic. Nelle scorse ore è stata pubblicata la prima foto dal set e la somiglianza è assurda…

La produzione del film biografico su Amy Winehouse è iniziata oggi a Londra ma erano trapelate già alcune indiscrezioni sia sul film sia sulla possibilità di vedere Marisa Abela nei panni della cantante di Rehab. La notizia, via via con il passare del tempo, è diventata ufficiale.

L’interprete, 26 enne, si presta ad essere la bellissima e tormentata Amy, scomparsa prematuramente all’età di soli 27 anni.

Alla regia Sam Taylor-Johnson

Sam Taylor-Johnson, conosciuta al pubblico come la regista di Cinquanta sfumature di grigio è alla regia del biopic. Sam in un’intervista ha detto che:

“Il mio legame con Amy Winehouse è iniziato quando ho lasciato l’università e ho frequentato il variegato quartiere londinese di Camden. Ho trovato lavoro al leggendario Koko Club e riesco ancora a respirare ogni bancarella del mercato, negozio vintage e strada… Qualche anno dopo, Amy scrisse le sue canzoni estremamente oneste mentre viveva a Camden. Come per me, è diventato parte del suo Dna”.

La sceneggiatura, invece, è di Matt Greenhalgh.

La prima foto pubblicata dalla produzione ufficializza l’arrivo di “Back to black”

Marisa Abela avrà un bel compito colmo di ogni responsabilità: interpretare l’immortale voce più amata degli anni Duemila. La somiglianza per ora è sorprendente: la sua capigliatura, il neo e i tatuaggi, riprendono in toto Amy. La foto, pubblicata da Studio Canal, ufficializza l’inizio delle riprese, nella giornata odierna.

Nel copy del post si legge: “One of music’s greatest artists, Amy Winehouse, comes to the big screen in Sam Taylor-Johnson’s BACK TO BLACK. With cameras rolling from next week, we’re thrilled to release this first look at rising star Marisa Abela as Amy.” “una delle più grandi artiste della storia della musica, Amy Winehouse, arriva sul grande schermo in Back To Black, di Sam Taylor-Johnson. Con le cineprese che inzieranno a girare la prossima settimana, siamo entusiasti di rilasciare un primo sguardo alla stella nascente Marisa Abela nei panni di Amy.”

In poche ore il post ha fatto il giro del mondo e la notizia è stata abbracciata da tutti i tabloid. Sappiamo anche che la famiglia ha dato il via libera per le riprese del documentario. Mitch Winehouse, il papà di Amy, ha dato il suo sostegno a tutto il progetto. “Black to black” affronterà gli anni movimentati di Amy, tra il suo successo planetario, il suo amore tossico per il suo ex marito e le maledette dipendenze. Il film uscirà a dicembre 2023.