Clima teso ad Amici: la colpa è di uno solo | La gogna pubblica

Non si placa la tensione per il “Noce moscata gate” ad “Amici 22”: nel daytime Maria De Filippi convoca tutti i ragazzi e li invita a parlare apertamente del malessere che si respirerebbe in questi giorni in casetta.

Nel daytime di “Amici 22” del 24 gennaio interviene Maria De Filippi in persona per provare a stemperare la tensione che ormai si respira quotidianamente tra i ragazzi dopo lo scoppio dello scandalo di Capodanno, ormai tristemente noto come “Noce moscata gate”. Maria ha ritenuto opportuno riunire tutti i ragazzi per invitarli a parlare apertamente del loro malcontento.

Tutto è iniziato con la reazione di Samu al congelamento della sua maglia durante l’ultimo pomeridiano andato in onda: tra gli allievi sono partiti subito parecchi brontolii, fino a quando Piccolo G non ha affermato “Ridividiamo la casa?”. Le sue parole, seguite alle lamentele di alcuni suoi compagni, hanno messo in evidenza il permanere di tensioni irrisolte tra i ragazzi.

“C’è rancore, prima non c’erano mai state tensioni” ha aggiunto Megan. “Quando siamo tornati a stare tutti insieme, è stata automatica la chiusura” è stato invece il commento di Gianmarco. A quel punto, Maria ha deciso allora di riunire i ragazzi di “Amici” nella sala delle comunicazioni per affrontare di petto il problema, che rischia di dividere irrimediabilmente la classe.

“Per trovare un punto d’incontro, posso capire cosa vi dà fastidio e dove non vi sentite liberi di essere voi stessi per la loro presenza?” ha esordito Maria, riferendosi ai ragazzi coinvolti nello scandalo ma rimasti ancora in gioco. “Ora non mi viene più da cucinare per tutti, non so perché” ha confessato Samuel, seguito da Cricca che ha denunciato: “Non c’è più quel clima di una volta”.

Clima infernale tra i ragazzi di “Amici”: i ragazzi si sfogano col colpevole

Alla fine del confronto aperto richiesto da Maria, Wax ha percepito di essere la causa maggiore del malcontento e dunque ha chiesto ai suoi compagni di dirgli in faccia quello che pensano sul serio di lui. Gianmarco è stato molto duro e lo ha definito un “parac*lo”: “Dici un sacco di ca*zate e non ho voglia di farmi prendere per il cu*o. Non so mai se sei serio o no, questo compromette tutti i dialoghi che abbiamo”.

Niveo ha aggiunto che “i momenti di down” di Wax “coinvolgono tutta la casa”. “Quando sei scaz*ato non so come prenderti, non so la tua reazione” gli ha fatto eco Cricca. Aaron ha consigliato a Wax di provare a migliorare il suo carattere, ma la risposta del cantante è stata netta: “Io non cambierò mai” ha tagliato corto.