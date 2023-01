Davide Donadei cacciato in magazzino: gli autori costretti a intervenire

Caos nella Casa del “Grande Fratello VIP”: gli autori si accorgono di un comportamento decisamente non appropriato e non rispettoso del gioco da parte di Davide Donadei e lo convocano in magazzino.

Davide Donadei si caccia nei guai per aver tenuto un comportamento “furbetto” all’interno della Casa del “Grande Fratello VIP”. Il concorrente stava interagendo con la compagna di avventure Nikita Pelizon, quando, a un certo punto, dalla regia del programma una voce gli ha intimato di recarsi in magazzino.

Davide Donadei ieri sera stava discutendo con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi a proposito della coinquilina Oriana Marzoli e di altri vipponi che a suo dire non lo convincono. Successivamente, con la influencer campana in confessionale, l’ex tronista ha preso una penna e ha cominciato a vergare dei segni su un foglio di carta.

Probabilmente Davide stava cercando di comunicare con Nikita tramite messaggi in codice, tanto che, mentre lui era impegnato a disegnare, lei non gli ha staccato gli occhi di dosso. Ovviamente, l’intervento della regia è stato inevitabile, dato il comportamento tra i due, profondamente contrario alle regole del gioco.

“Davide, vai subito in magazzino” – ha intimato un’autrice – “Subito!” per impedire a Donadei di portare a termine la sua strategia, inquinando la trasparenza da mantenere nel reality. “Guarda i miei cuoricini, lo lascio qua, te lo porto dopo” ha cercato di glissare Davide, provando a mostrarsi tranquillo e innocente. “No, vai subito”. Questa la risposta secca dalla regia.

Davide Donadei cerca di fare il furbo al “Grande Fratello VIP”: la regia lo convoca in magazzino

Poco prima del richiamo da parte dell’autrice, Davide Donadei aveva usato parole taglienti per Oriana: “Lei ha un copione scritto, io non la digerisco, non so cosa devo fare più di ignorarla. C’è qualcuno che non mi convince oltre a lei. Capito chi?”. Subito dopo questa affermazione, i disegni incriminati sul foglio e il richiamo in magazzino.

Davide che VIENE RIPRESO DAL GF perché usa carta e penna per dire cose in codice a nikita!

PAGLIACCIO.

Ah e prima nikita dice di invidiare la capacità di interagire di Oriana in particolare modo con Antonino perché “io non ho mai capito come interagire con lui”.#oriele #gfvip pic.twitter.com/U1xh5XGPO2 — caffelatte (@trashstellare) January 25, 2023

Resta il mistero sul messaggio in codice contenuto nel foglio: probabilmente Donadei stava cercando di comunicare a Nikita quali altri inquilini della casa, oltra a Oriana, non godrebbero delle sue simpatie. Questo atteggiamento, contrario al regolamento del “Grande Fratello VIP”, ha convinto gli autori a correre ai ripari.

L’ex tronista furbacchione ha dovuto appallottolare il suo foglio e recarsi a testa bassa in magazzino, per ricevere una probabile reprimenda da parte della produzione. Ora dovrà trovare un nuovo modo per esprimere e sfogare le sue antipatie.