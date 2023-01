Black Panther: Danai Gurira parla di una serie tv sul suo personaggio

Dall’uscita di Black Panther: Wakanda Forever, girano voci su una serie spin-off su Disney+ dedicata al personaggio di Okoye. Danai Gurira ha voluto chiarire e dare qualche anticipazione sulla serie.

Le voci che abbiamo accennato, farebbero riferimento ad uno spinn-off con protagonista l’attrice presente anche nel franchise Black Panther, Danai Gurira.

Il rumor in questione girerebbe da molto tempo sul web, tanto da indurre la stessa attrice durante un’intervista nell’ultimo episodio del The Late Show with Stephen Colbert, a dare una piccola anticipazione agli appassionati: “Mi è stato detto che posso alludere delicatamente a questa possibilità ma solo delicatamente!”, facendo impazzire il pubblico.

Intanto continua la scalata dell’MCU nelle sale di tutto il mondo: il 15 febbraio apre la quinta fase del Marvel Cinematic Universe il nuovo film con protagonista Paul Rudd: Ant-man and the Wasp: Quantumania.

L’intervista a Danai Gurira

Ospite al Late Show con Stephen Colbert per parlare della grande serie dell’MCU, Danai Gurira, protagonista della saga Black Panter, interprete del personaggio di Okoye, ha cercato di tranquillizzare i fan del franchise a causa di un rumor circolato in rete.

Non potendo confermare i dettagli del progetto di una possibile serie tv sulla piattaforma Disney+, dedicata al suo personaggio, Okoye, l’attrice ha fatto alcune sue considerazioni riguardo il vasto progetto che è Black Panther , cercando di dire la sua per il suo sequel:

“Okoye considera il suo ruolo molto, molto vitale per la nazione e prende la sua responsabilità molto seriamente. Nella sua mente, lei si sta facendo carico della nazione. Deve proteggerla. Deve proteggere i membri della famiglia reale che sono rimasti. Deve mantenere la sicurezza. Il Wakanda è considerato compromesso a causa della perdita del Black Panther, quindi si sta facendo carico di molte cose, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una Pantera Nera.”, ha spiegato l’attrice quando le è stato chiesto come si è avvicinata allo stato mentale dell generale dopo un evento traumatico.

Uscendo però da Wakanda Forever, l’ultimo film del franchise, è chiaro che Okoye si trova in una situazione mentale completamente diversa rispetto a tutte le altre apparizioni nel MCU. Gurira sembra una scelta naturale per continuare la storyline fino a quando non si saprà seriamente di un possibile sequel: Black Panther 3.