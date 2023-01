Simon Pegg in The Boys 4: pubblicata una foto dal set

L’attore Simon Pegg per festeggiare la fine delle riprese della serie tv The Boys 4, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, una foto direttamente dal set. Le sue parole non fanno altro che alimentare l’attesa di vedere questa quarta stagione.

Gli ideatori di fumetti hanno nelle loro mani, o meglio nella loro matita, un potere enorme, in quanto i personaggi che hanno “in testa”, non prendono vita solo sulla carta, ma se “giocano bene le loro carte”, anche sullo schermo.

Garth Ennis e Darick Robertson è proprio a questo che pensavano quando hanno creato il fumetto The Boys. La loro storia piace proprio perché va contro corrente rispetto al modus operandi dei fumettisti. La storia di solito è sempre una, invece qui è al contrario. The Boys, dopo tanto, grazie ad Amazon Prime Video è arrivata in tv nel 2019. Per chi non avrebbe dato nemmeno “1 euro” a questa storia, si dovrà ricredere, in quanto siamo arrivati alla quarta stagione, come dimostrato dalla foto postata da uno degli attori del cast, Simon Pegg.

Non sempre i super eroi sono “i buoni”

La serie tv The Boys, si basa sull’omonimo fumetto prodotto da Garth Ennis e Darick Robertson, i quali danno al lettore un punto di vista diverso dai soliti fumetti di super eroi. Basti pensare a tutti i film della Marvel, la storia principalmente è sempre la stessa, uno o più super eroi, tentano di proteggere gli abitanti dai villains della storia.

The Boys invece mostra un mondo dove i super eroi non sono i buoni, ma accecati dalla fama e dal potere si trasformano in personaggi cattivi e incuranti del bene della popolazione. Per un’ingiustizia subita da parte loro, un gruppo di 7 uomini, ex membri della Cia, chiamati appunto The Boys, cercheranno di punire i Super eroi per i loro crimini. Non sarà facile in quanto i Super vengono protetti dalla multinazionale Vought American, i quali grazie al merchandiser che ruota attorno a questi personaggi, riescono a guadagnare miliardi.

La foto simbolo della serie tv

Uno dei personaggi ricorrenti della storia della serie tv, The Boys, Simon Pegg, ha postato sul suo profilo Instagram, una foto dal set per celebrare la fine delle riprese della 4 stagione. Come le prime tre, anche questa uscirà prossimamente sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simon Pegg (@simonpegg)

Simon Pegg ha dichiarato che The Boys 4 sarà “folle“, i telespettatori vedranno delle sequenze che non potrebbero mai aspettarsi, inoltre ha raccontato ai suoi fan di essere divertito tantissimo durante i vari ciak.

Il cast dovrebbe essere il medesimo della terza stagione con qualche possibile new entry. Non ci resta che attenderne l’uscita per sapere come si evolverà la storia dei “Sette ragazzi“.