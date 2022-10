Test Psicologico, riesci a trovare il topolino? Se ce la fai sei un genio

Sei un amante di puzzle visivi? Questa sfida ha lasciato anche i più esperti in difficoltà. Riuscirari a trovare il topolino nascosto nella foto? Metti alla prova il tuo acume e la tua vista.

Quest’enigma visivo ha messo a dura prova anche i più esperti tra gli amanti dei test visivi: questa sfida infatti mette alla prova la tua acutezza visiva nel riuscire a trovare un dettaglio mimetizzato in un’immagine “pagliaio”. La sfida si chiama topo di Dudolf e prende il nome dall’artista che ha coniato queste immagini. Dudolfb è infatti un artista del web che posta soprattutto sui suoi social, illustrazioni fatte da lui in cui, in un’immagine piena di doodle bisognerà trovare un oggetto o una forma specifici. In questo caso, riuscirai a trovare il topo di Dudolf?

Le sfide visive sono sempre molto stimolanti: sono un modo per attivare la nostra mente e possiamo condividerle con gli amici o con i familiari per aumentare il divertimento del tempo passato insieme.

Ecco a voi il test di acuità visiva adatto a persone esperte. Alcuni tra i partecipanti al gioco, hanno rivelato che la sfida proposta era molto difficile dal momento che trovare qualcosa nascosto tra tanti piccoli oggetti è come cercare un ago in un pagliaio, non tutti hanno l’abilità di risolverlo.

Il topo di Dudolf, il test per i non principianti

L’obbiettivo del test di Dudolf è quello di trovare un topo nascosto tra i funghi. L’immagine è stata pubblicata originariamente sul social instagram dell’artista TheDudolf : Gergely Dudàs è l’artista dietro il nome Dudolf e nei suoi post è solito proporre sfide visive ai suoi follower. Le sue illustrazioni si basano infatti sul nostalgico “Dov è Wally?”.

Sebbene l’illustrazione del topo di Dudolf sia una delle sfide più semplici, rispetto ad altre che lo stesso artista ha trovato difficili, ci sono molti utenti che hanno trovato difficoltà a trovare il piccolo topolino. Di seguito mostriamo la soluzione nel caso in cui siate ormai troppo stanchi per continuare oltre. Prima di mostrare la soluzione, eccovi un piccolo indizio: il topo è nascosto dietro uno dei funghi. Non riesci ancora a vederlo? Ecco la soluzione:

L’hai trovato al primo acchito o hai dovuto ricorrere alla nostra soluzione per vederlo? In ogni caso, l’acutezza visiva si sviluppa con l’allenamento quindi continua ad esercitarti. Se ti piacciono test di questo genere puoi fare un giro sul profilo di The Dudolf e continuare a divertirti, da solo o in compagnia, con le sue sfide visive.