Flavio Briatore ha un nuovo amore: è bellissima e dalle curve mozzafiato

I riflettori del gossip si sono riaccesi recentemente, più forti che mai, sulla vita privata di Flavio Briatore, imprenditore e tombeur de femmes. Una foto su Instagram, intanto, lo mostra accanto al suo nuovo amore, dalle curve leggendarie.

C’è gran fermento nella vita di Flavio Briatore negli ultimi tempi. Solo qualche settimana fa, il manager piemontese aveva fatto impazzire tutte le testate di gossip, facendosi pizzicare dai fotografi fuori da un hotel di lusso di Milano insieme alla conduttrice Barbara D’Urso. Un fiume di speculazioni sulla possibile nuova coppia, ma i due non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

Ovviamente il silenzio dei diretti interessati non ha fatto altro che stuzzicare ancora di più l’attenzione del pubblico e degli esperti di gossip, che stanno continuando a fiutare l’aria in cerca di qualsiasi piccolissimo accenno alla faccenda, sperando che Flavio o Barbara prima o poi possano tradirsi, manifestando in maniera inequivocabile la natura del loro legame.

Barbara D’Urso, da parte sua, su “Tv Sorrisi e Canzoni” per parlare del suo ritorno a teatro con “Taxi a due piazze”, interrogata sulla sua vita sentimentale, non facendo alcun riferimento a Flavio Briatore, ha circoscritto così i confini del suo amore: “I miei figli. E l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con Pomeriggio Cinque facciamo del bene e tante opere di solidarietà”.

D’altro canto, negli ultimi tempi, anche lo stesso Briatore, molto impegnato con il suo lavoro, ha evitato accuratamente l’affaire “Barbara D’Urso”. Lo scorso 11 gennaio, infatti, il manager e imprenditore ha presentato a Pitti Uomo FB Privé, la sua prima capsule collection disegnata a 4 mani con il brand Suns Boards.

Su Instagram Flavio Briatore appare accanto al suo grande amore dalle curve mozzafiato

In questa nuova avventura imprenditoriale, Briatore ha al suo fianco una persona fondamentale nella sua vita: il figlio Nathan Falco, 12 anni, nato dalla relazione con Elisabetta Gregoraci. È stato proprio Nathan a convincere il padre a collaborare per realizzare una linea di abbigliamento pensato appositamente per le esigenze dei viaggiatori e per ottimizzare il più possibile il bagaglio da portare.

Così, continua ad aleggiare il mistero sul possibile nuovo amore di Flavio, che, oltre alla Gregoraci, ha alle spalle storie con bellezze del calibro di Heidi Klum e Naomi Campbell. L’unica bellezza tutta curve accanto alla quale vuole farsi fotografare sembra essere solo la sua bellissima automobile.

“Buon inizio settimana a tutti” scrive infatti Flavio Briatore sul suo profilo Instagram, apparendo in posa accanto alle curve mozzafiato della sua Audi.