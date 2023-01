Il film di Teen Wolf sta per arrivare su Paramount+ e Tyler Posey ha già delle idee per un prossimo sequel

Il film sequel della serie tv dei lupi mannari più sexy di sempre, Teen Wolf sta per arrivare in streaming su Paramount +. La pellicola non è ancora uscita e Tyler Posey ha già delle idee per un prossimo sequel della storia.

Ogni attore ha un personaggio preferito tra quelli che ha interpretato, uno da cui non vorrebbe mai allontanarsi del tutto. Ci si immedesima nella storia, insomma si lascia un “pezzo di cuore” su quel set.

Dalle parole rilasciate, per Tyler Posey è sicuramente Teen Wolf il suo set preferito e Scott è il suo personaggio preferito. Il film sequel della fortunata serie andata in onda per ben 6 stagioni, dal 2011 al 2017, sta per approdare in streaming su Paramount +. Posey ne è entusiasta e avrebbe già delle altre idee per un prossimo sequel.

Chi è tornato e chi no

Teen Wolf è una serie tv del genere, teen drama soprannaturale, creata da Jeff Davis andata in onda per 6 stagioni. Il titolo della serie si basa principalmente sul protagonista della storia, il licantropo Scott McCall, che insieme al suo team, cercherà di proteggere la città dalle creature soprannaturali cattive.

Il film di Teen Wolf sarà distribuito in esclusiva sulla piattaforma di streaming Paramount+ e sarà principalmente un concentrato di quello che sarebbe dovuto succedere nella settimana stagione, se non l’avessero cancellata in passato.

La maggior parte dei membri del cast hanno deciso di ritornare ad interpretare i loro alter ego soprannaturali a Beacon Hills, con qualche eccezione. Non vedremo infatti Dylan O’Brien ed Arden Cho, rispettivamente Stiles e Kira, i quali per motivi differenti hanno rifiutato di tornare nel film di Teen Wolf.

Tyler Posey: attore e produttore esecutivo

Tyler Posey è il personaggio chiave della serie tv e del film di Teen Wolf, la trama è tutta incentrata su di lui, per poi svilupparsi e intrecciarsi con la vita degli altri reietti della storia. L’attore in questo film risulta essere anche produttore esecutivo, è emozionato del ritorno del suo lupo mannaro e ha già dichiarato di avere molte idee per un altro film sequel.

Secondo Posey infatti: “Voglio scrivere, essere coinvolto di più. Mi interessa così tanto il progetto e mi sento anche come la persona più indicata a cui passare le redini, se fosse questa l’intenzione. Voglio produrre di più, dirigere di più, scrivere di più. Ho tantissime idee. Se ci fosse la possibilità di fare altri film su Teen Wolf, sarei assolutamente d’accordo”.

Per sapere se Paramount+ commissionerà altri film di Teen Wolf, bisognerà ovviamente aspettare di sapere se il pubblico amerà o meno questo ritorno a Beacon Hills. Per ora quindi aspettiamo con ansia l’uscita del film, tanto voluto dai fan in questi lunghi 6 anni.