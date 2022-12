10 attori che hanno recitato in più di una saga

Sono numerose le saghe cinematografiche che hanno fatto la storia del cinema: ecco i dieci attori che hanno avuto il privilegio di poter prendere parte a più di una saga.

Ci sono attori che sono riusciti a recitare in più di una saga di successo: da Vin Diesel a Sylvester Stallone, ecco i membri di questa ristretta cerchia.

Le saghe cinematografiche sono da sempre in grado di suscitare grandi emozioni e di accompagnare nel corso degli anni i fan. Tantissime quelle rimaste nell’immaginario collettivo e che continuano ad avere una grande influenza, basti pensare a quella de Il Signore degli Anelli o anche a Star Wars, saga arricchita negli ultimi anni dall’ultimissima trilogia.

Tanti, di conseguenza, gli attori che hanno legato a doppio filo ad esse il proprio nome e la propria carriera, con diversi personaggi che si sono lanciati o che hanno trovato definitiva consacrazione grazie alle proprie parti in alcune delle pellicole dal maggior successo commerciale della storia della settima arte. Alcuni di loro, dieci per la precisione, sono addirittura riusciti a prendere parte a più di una saga. Vediamo di chi si tratta.

Gli attori che hanno recitato in almeno due saghe: si parte da Vin Diesel

Vin Diesel è noto universalmente per il ruolo di Dominic Toretto nella lunghissima saga di Fast and Furious, che dovrebbe finalmente giungere alla propria conclusione con un decimo e ultimo capitolo in uscita nel 2023. Una serie di pellicole che ha segnato la carriera dell’attore, che ha poi fatto parte anche della saga di Riddick, nata nel 2013 e che ha contribuito ad accrescere ulteriormente la fama di Diesel.

Ian McKellen: da Gandalf a Magneto

Due dei ruoli più iconici della storia del cinema interpretati dalla stessa persona. A riuscirci ovviamente Ser Ian McKellen, già attore affermatissimo in grado di raggiungere la fama planetaria grazie alla parte di Gandalf nella pluripremiata saga de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. In aggiunta, senza dimenticare tra l’altro la trilogia de Lo Hobbit, l’attore britannico ha vestito anche i panni del personaggio Marvel Magneto nella trilogia degli X-Men.

Sigourney Weaver: non solo Alien

Tra le attrici in assoluto più famose del XX secolo non può non figurare Sigourney Weaver. La fama dell’attrice è salita in maniera vertiginosa grazie al ruolo di Ellen Ripley nella saga Alien di Ridley Scott, a partire dal primo storico cult del 1979 fino ad Alien Resurrection del 1997, passando per Aliens del 1986 e Alien 3 del 1992.

Tra i film maggiormente attesi tra quelli in uscita vi è poi senza ombra di dubbio Avatar: the way of water, sequel del capitolo campione d’incassi del 2009 che sarà diretto ancora da James Cameron. A ciò si aggiunge anche il ruolo di Dana Barrett nel franchise di Ghostbusters.

Hugo Weaving: Elrond e l’agente Smith

In fatto di ruoli iconici non scherza affatto nemmeno Hugo Weaving. Come McKellen, ad avere il privilegio di prendere parte sia a Il Signore degli Anelli che a Lo Hobbit è stato anche il britannico naturalizzato australiano. Nella trilogia di Peter Jackson Weaving interpreta l’elfo Elrond, uno dei più importanti eroi della trasposizione cinematografica del capolavoro di Tolkien.

L’attore ha però prestato il proprio volto anche ad un cattivo iconico. Si tratta dell’agente Smith, interpretato però solo nella prima trilogia di Matrix e non nell’ultimo The Matrix Resurrection. Una decisione, questa, presa anche per quanto riguarda la parte di Teschio Rosso, ruolo ricoperto per Captain America del 2011 e rifiutato invece per Avengers Infinity War.

Dwayne Johnson: insieme a Vin Diesel in Fast and furious

Tra gli attori più amati dal pubblico di questi ultimi anni c’è Dwayne Johnson, che ha interpretato di recente Black Adam nell’ultimo film del DC Universe. Qualsiasi film in cui si ritrovi a recitare, indipendentemente dalla qualità, diventa immediatamente un successo. L’esempio è quello del reboot di Jumanji, in cui, al contrario del primo film con Robin Williams, sono i giocatori ad entrare all’interno del mondo immaginario e non viceversa.

Altra importante saga in cui si è trovato a recitare The Rock è poi Fast and Furious, con l’attore entrato così nel cast insieme a Vin Diesel nei panni dell’agente Hobbs.

Gli altri attori ad aver recitato in più saghe: da Stallone a Samuel Jackson

Tra gli altri cinque attori che sono riusciti a recitare in più di un’importante saga cinematografica figurano nomi assolutamente di rilievo. Si parte da Samuel Jackson, attore che ha ricoperto tantissimi ruoli leggendari a cominciare da quello in Pulp Fiction di Tarantino. Tre le saghe che hanno potuto beneficiare del suo immenso talento, a cominciare da Star Wars e dalla parte di Mace Windu. Jackson, oltre ad aver recitato in Unbreakable e in Glass di M. Night Shyamalan, film che completano insieme a Split la trilogia del regista, ha poi ricoperto anche la parte dell’agente Nick Fury in diversi film del Marvel Cinematic Universe.

Andy Serkis è un altro che non ha bisogno di presentazioni. Leggenda della motion capture, l’attore ha dato voce e movenze a Gollum ne Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit ma non solo: si aggiungono alla lista anche Caesar di Rise of the Planet of the Apes, il Leader Supremo Snoke nella trilogia sequel di Star Wars e King Kong. Senza dimenticare poi la parte di Ulysses Klaue in Age of Ultron e in Black Panther dell’MCU.

Altro esempio significativo è quello di Sylvester Stallone, entrato di diritto nella storia del cinema per i ruoli di Rocky, saga tornata poi con Creed, e di Rambo negli omonimi film. Gli ultimi due sono infine Zoe Saldana, che interpreta il personaggio di Gamora nell’MCU e che ha recitato nei due film che hanno incassato di più nella storia del cinema ovvero il primo Avatar ed Avengers: Endgame, e ovviamente Harrison Ford, che oltre che nei due film di Blade Runner è noto universalmente per aver vestito i panni di Indiana Jones e soprattutto di Han Solo nei film di Star Wars.