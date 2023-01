Daredevil: Born Again, new entry al femminile nella serie in arrivo nel 2024

L’acclamata serie Disney + Daredevil: Born Again tornerà nel 2024 e le news attorno al casting si fanno sempre più croccanti.

Daredevil: Born Again è una racconta di fumetti pubblicata dalla Marvel Comics in Daredevil a fine anni 80, nel 1986 per essere precisi. Realizzato a quattro mani da Frank Miller e David Mazzucchelli, il fumetto è stato ripubblicato diverse volte in volume, anche in lingua italiana. Il fumetto, considerato tra i capolavori di Miller, si concentra sulla lenta ricostruzione della vita di Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, caduto in rovina per sfortunati eventi.

Alaqua Cox, nei panni di Echo, dovrebbe essere presente, ma la notizia non è stata confermata dalla Disney.

Cosa sappiamo fino ad ora di Daredevil: Born Again

La serie Daredevil: Born Again è un grande progetto di Marvel Studios attorno al quale c’è tanto fermento. Daredevil, scritta da Matt Corman e Chris Ord, si svilupperà in 18 episodi. Fino ad ora, hanno confermato la loro presenza i seguenti attori: Michael Gandolfini, Colin Woodell, Charlie Cox e Vincent D’Onofrio.

Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di Gennaio 2023, per poi continuare per tutto l’anno. La data di scadenza dovrebbe aggirarsi attorno al 2024. Sappiamo per certo che tutti gli episodi saranno sempre girati a New York. Confermata nel cast, un’attrice d’eccezione: Nikki N. James.

Nikki M. James: pietra preziosa nel cast di Daredevil

Il cast si impreziosisce con il nome di Nikki M. James. Non si sa quale ruolo interpreterà l’attrice, cantante e regista teatrale Nikki M. James, famosissima per Nabalungi nel musical The Book of Mormon. L’attrice ha recitato lavorato per il piccolo schermo nella serie tv drammatica Severance, disponibile su Apple+, in Proven Innocent della Fox e in Braindead.

Nei panni di regista, Nikki James ha coordinato due episodi di The Bite e The Good Fight. Ha lavorato anche come assistente alla regia, nel revival di Broadway di Once On This Island e A Christmas Carol. Tra gli ultimi film, Nikki James ha partecipato anche allo spettacolo teatrale Suffs e nel film Spooler Alert.

La MCU, Marvel Cinematic Universe, non ha commentato la notizia della possibile partecipazione dell’attrice, nè di un papabile reclutamento e della parte di Nikki M. James nel cast di Daredevil. Bisogna attendere l’ufficialità, magari dalla stessa attrice. Per ora, restano dei rumors semi ufficiosi. Attenderemo, con ansia, nelle prossime settimane, di sapere quale ruolo interpreterà l’attrice.