Dannis Quaid prende parte al cast della nuova serie tv, Bass Reeves

Grandi novità per quanto riguarda il canale di streaming Paramount+, in arrivo una nuova serie, Bass Reeves con il grande Dannis Quaid.

Non è ancora famoso come i suoi “fratelli maggiori” di intrattenimento, ma anche Paramount + si sta rivelando molto allettante per il materiale caricato per lo streaming.

Sicuramente il mondo delle piattaforme per lo streaming è molto competitivo, sulle nostre tv interattive oltre a Netflix, Prime Video, Disney+, ecc. troviamo anche Paramount+. Il nuovo nato sta crescendo molto velocemente, al suo interno vanta già titoli molto allettanti. Tra i tanti, oggi vi parliamo della nuova serie tv, prossima all’uscita, Bass Reeves con Dannis Quaid.

Bass Reeves è esistito veramente

Il personaggio di Bass Reeves è stato per molto tempo dimenticato dalla storia in quanto è stato menzionato pochissimo se non addirittura mai, in realtà questo uomo è stato molto importante nell’evoluzione di pensiero della fine del 1800. Perché è importante Reeves? Molto semplice, nato da una famiglia di schiavi, Bass è stato il primo uomo di colore a riuscire a tornare in libertà (parole come schiavi e uomini liberi ci lasciano increduli nell’epoca moderna eppure quei periodi bui ci sono realmente stati) e diventare un maresciallo federale degli Stati Uniti d’America.

Nonostante i pregiudizi dell’epoca, Bass ha guadagnato una reputazione impeccabile, diventando una figura storica leggendaria per la professionalità e la dedizione con cui ha svolto il suo ruolo, al pari di altri “uomini di legge” dell’epoca. Bass Reeves è stato un padre di famiglia di 10 figli e ha prestato con onore, servizio nelle forze dell’ordine fino al giorno della sua morte nel 1910. Reeves ha vinto il primato in quanto risulta aver catturato oltre 3000 criminali dell’epoca considerati molto pericolosi, senza mai essere stato ferito.

Che ruolo avrà Dannis Quaid?

La nuova serie tv di Bass Reeves è realizzata dal co-creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan e andrà in onda sulla piattaforma di streaming, Paramount+. Attualmente è in lavorazione quindi è difficile poter indicare una data precisa di uscita.

Il personaggio che ispirò The Lone Ranger, il leggendario uomo di legge presente nel selvaggio west, Bass Reeves sarà interpretato da David Oyelowo. Al suo fianco reciterà il grande Dannis Quaid, il quale interpreterà il vice maresciallo degli Stati Uniti, Sherrill Lynn.

La serie tv Bass Reeves è attualmente in lavorazione in Texas e sarà prodotta dalla MTV Entertainment Studios, 101 Studios, Bosque Ranch Productions di Sheridan e Yoruba Saxon di Oyelowo. Dopo l’attore principale, Dannis Quaid è stato il primo nome ufficiale ad essere inserito all’interno del cast. Attendiamo quindi le prossime novità in merito.