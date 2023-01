Tron 3 ha finalmente trovato il suo regista?

Il terzo capitolo del franchise della saga di fantascienza Tron, forse ha finalmente trovato un regista disposto a dirigerlo. Il nome è molto allettante.

Il primo film, l’originale, quello che ha dato il via a tutto è uscito nel 1982 e si chiamava semplicemente Tron ed era interpretato da un giovane Jeff Bridges e Bruce Boxleitner. Il film, realizzato dalla Disney, è stata la prima pellicola a incentrare la storia sulla realtà virtuale.

Oggi giorno, i film che fanno grande uso della computer grafica non ci stupiscono più, ma la Disney in quegli anni ha letteralmente rivoluzionato un settore ancora inedito e poco esplorato. Bisognerà poi aspettare il 2010 per vedere il secondo nato della saga, Tron: Legacy. Tron 3 ha già un titolo, si chiamerà, Tron: Ares. Quello che gli manca è ancora un regista ufficiale.

Cosa sappiamo dei primi due capitoli del franchise di Tron

Come dicevamo in precedenza, Tron è il film futuristico (per quell’epoca) prodotto dalla Disney, uscito nel 1982. La storia si incentrava su di un programmatore di videogiochi che per cercare di riprendere i suoi lavori i quali gli sono stati sottratti ingiustamente dall’azienda per cui lavorava, finirà catapultato in un mondo virtuale. Il cast dell’epoca vantava nomi di prestigio come Bruce Boxleitner , Jeff Bridges, David Warner e Cindy Morgan.

Il sequel del film, uscirà nel 2010, con il titolo di Tron: Legacy. Nel cast tornano i due membri originali Bruce Boxleitner e Jeff Bridges; mentre si aggiungeranno volti nuovi quali Olivia Wilde, Michael Sheen e James Frain. In questo secondo capitolo, troveremo il figlio di Kevin Flynn, Sam, il quale in continua ricerca del padre scomparso, si troverà a sua volta catapultato nel mondo virtuale di Tron. Qui vivrà tantissime avventure, per un verso eccitanti ma anche molto pericolose.

Perché Tron 3 non è ancora uscito?

Il terzo capitolo di Tron, ha già un titolo e si chiamerà, Tron: Ares. Sappiamo anche che il Jocker di Suicide Squad, il nostro “Puddin” preferito, Jared Leto, sarà il protagonista di questa storia. Non sappiamo ancora quali membri dei due cast precedenti faranno ritorno nel terzo capitolo del franchise.

Il motivo per cui la produzione va a rilento, non è per colpa della Disney, in quanto si è resa disponibile fin da subito alla realizzazione di Tron: Ares, ma è per il semplice fatto che non si riesce a trovare un regista. Da fonti ufficiali pare che il regista di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar e Maleficent: Signora del male, Joachim Rønning, sarebbe in trattativa per poter lavorare in questo film.

Se l’esito andrà a buon fine, potrebbero finalmente iniziare le riprese di Tron 3 (programmate in teoria già da questo agosto a Vancouver) e potremmo così avere una data di uscita al cinema di questo terzo capitolo.