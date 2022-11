Teen Wolf torna, ma al cinema!

La serie tanto amata Teen Wolf arriva al cinema con il sequel, Teen Wolf: The Movie dopo più di dieci anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio. Chi tornerà a vestire i panni dei lupi mannari più sexy di sempre?

Nell’era dei sequel e dei prequel, non poteva non mancare all’appello anche la storia che ruotava attorno alla fortunata serie tv Teen Wolf, andata in onda dal 2011 al 2017.

Il film Teen Wolf: The Movie riprenderà come sequel le vicende lasciate nella serie tv diverso tempo dopo. I personaggi non saranno più adolescenti, quindi anche la trama sarà elaborata da un punto di vista più maturo e sicuramente più saggio.

La serie che ha ridefinito il termine teen fantasy

Teen Wolf è stata una tra le serie che ha raggiunto un record di ascolti impressionanti, diventando un fiore all’occhiello per quanto riguarda le serie teen fantasy degli anni 2000. Andata in onda per ben sei stagioni, dal 2011 al 2017, questa serie di lupi mannari sexy, ha fatto raggiungere picchi di share altissimi alla Mtv America.

Teen Wolf non è famosa solo in patria, ma anche qui in Italia è stata molto seguita. Per questo i fan di tutto il mondo sono rimasti letteralmente elettrizzati dopo la notizia che presto potranno tornare a Beacon Hills con il film sequel Teen Wolf: The Movie. Il film sarà disponibile negli Usa a partire dal 26 gennaio 2023 sulla nuova piattaforma di streaming Paramount +. Qui in Italia non si hanno ancora notizie certe, bisognerà quindi aspettare l’ufficialità della messa in onda.

Chi ritornerà nel cast?

La serie tv di Teen Wolf ruotava attorno allo stravolgimento della vita del giovane Scott McCall (Tyler Posey), il quale dopo essere stato morso da un lupo mannaro, dovrà abituarsi alla sua nuova vita e alla sua nuova identità ricca di nuovi incontri. La storia ha tenuto “incollati” alla sedia i suoi fan per ben 6 anni, speriamo quindi che il film sia ai livelli del suo predecessore.

Su Teen Wolf: The Movie interviene il protagonista Tyler Posey rilasciando diversi particolari sul film. Sappiamo quindi che il personaggio di Scott vivrà a Los Angeles, con la speranza di crearsi una nuova vita con scarsi risultati. Tornerà così nella sua città natale, Beacon Hills, con un atteggiamento diverso dalla serie tv, sarà molto cambiato, forse più maturo. Un terrificante episodio, richiamerà tutti i lupi mannari e le altre creature della serie, i quali capitanati dal loro alpha, cercheranno di sconfiggere il nemico più mortale e potente incontrato finora.

Già dalla trama si capisce che torneremo a vivere in quell’atmosfera spettrale ma anche divertente che tanto ci ha catturato durante la stagione di Teen Wolf. Nel film torneranno sicuramente Crystal Reed, Holland Roden, Shelley Hennig, Colton Haynes, Khylin Rhambo, Dylan Sprayberry, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Seth Gilliam, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Ian Bohen e Tyler Hoechlin. Non ci sarà invece Dylan’o Brien, il quale non ha trovato un accordo interessante per tornare a vestire i panni di Stiles Stilinski.