Murder Mystery, quando esce il secondo capitolo?

Netflix ha rivelato la data di uscita e nuove informazioni su Murder Mystery 2. Ci saranno ancora Jennifer Aniston e Adam Sandler.

Per il 2023 Netflix ha in programma tantissime nuove uscite, tra film e serie tv. In particolare, la nota piattaforma di streaming ha rivelato che presto rilascerà anche il secondo capitolo di Murder Mystery. Gli attori Jennifer Aniston e Adam Sandler sono stati riconfermati e le riprese sono finite da poco. L’ambientazione scelta è Parigi, città famosissima, diventata ancora più celebre grazie a un’altra serie Netflix, Emily in Paris, di cui è appena uscita la nuova stagione.

Netflix ha pubblicato solo poche ore fa una foto che mostra i due attori protagonisti sul set, proprio nella città più romantica del mondo. Ancora non si sa molto sulla trama del nuovo film, ma si può immaginare che si aggancerà a quella precedente. Jennifer Aniston è Audrey, una parrucchiera con la passione per i romanzi gialli, mentre Adam Sandler interpreta suo marito Nick, un agente di polizia.

Anche il primo film era ambientato in Europa, ma ancora non si sa perché questa volta la coppia si trovi in Francia. Dalle immagini rilasciate, inoltre, si può notare che l’attore ha un braccio fasciato, ma ancora non si sa perché.

Murder Mystery 2, trama e mese di uscita

Si può immaginare che Murder Mystery 2 seguirà uno schema molto simile a quello della commedia uscita nel 2019. Nel primo capitolo Adam Sandler e Jennifer Aniston venivano coinvolti in un caso di omicidio mentre si trovavano in viaggio in Europa, dopo aver posticipato la luna di miele per tanto tempo.

Nel secondo film, invece, la coppia finirà in qualcosa di ancora più grande, dal momento che verrà coinvolta in un intrigo internazionale, che scoppia dopo che un loro amico viene rapito durante il suo stesso matrimonio. Come riportato da ScreenRant, Murder Mystery 2 dovrebbe arrivare su Netflix tra pochi mesi, a marzo.

Questa volta alla regia troviamo Jeremy Garelick, che ha sostituito Kyle Newacheck, che aveva diretto il primo capitolo della saga. Si sa, inoltre, che questa volta il film avrà location diverse: non solo Parigi e la Francia, ma anche le Hawaii e gli Stati Uniti. Completano il cast Mark Strong, Melanie Laurent, Tony Goldwyn, Jodie Turner-Smith, Adeel Akhtar, Annie Mumolo, John Kani e Dany Boon. Cosa ne dite, vi ispira? Andrete a vederlo?