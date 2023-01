Amici, ballerina ridotta in lacrime: le parole pesano come macigni

Ancora lacrime tra gli allievi di “Amici di Maria De Filippi”. La ballerina Eleonora Cabras, da poco entrata nel programma, sarebbe già a rischio di eliminazione e in una lettera accorata si sfoga con i suoi genitori.

Si avvicina la fase serale di “Amici 22” e la tensione sale sempre di più tra gli allievi, soprattutto dopo gli strascichi dell’arcinoto “Noce moscata gate”. In particolare, negli ultimi giorni, gli occhi sono puntati sulla nuova entrata nella categoria di ballo latino, Eleonora Cabras, messa immediatamente in discussione dalla maestra di danza classica Alessandra Celentano.

La ballerina sarebbe a rischio di eliminazione a pochi giorni dal suo arrivo nella scuola più famosa d’Italia: secondo la Cele, infatti, non sarebbe adatta a un apprendimento rapido e, pertanto, non potrebbe acquisire in tempo per il serale tutte le competenze di danza necessarie per essere all’altezza di un palcoscenico così prestigioso.

Questa pesante spada di Damocle sulla sua testa non ha fatto altro che alimentare le sue insicurezze: Eleonora ha confessato di sentirsi in una posizione scomoda e in grande difficoltà, anche perché la situazione è resa maggiormente insostenibile dall’immensa nostalgia provata dalla ballerina nei confronti della sua famiglia e dei suoi affetti quotidiani.

Nel daytime andato in onda il 19 gennaio, la ballerina di “Amici” è apparsa in lacrime, ripresa in un momento di sfogo e condivisione molto toccante con i suoi compagni di classe. Eleonora ha voluto leggere le parole che ha dedicato ai suoi genitori, per i quali ha scritto una lettera molto commovente e sentita.

“Amici 22”: tensione alle stelle in vista del serale e una ballerina scoppia in lacrime

“Ciao mamma e papà, sapete, nonostante la felicità di essere qui mi manca casa…” scrive la nuova allieva di Raimondo Todaro, rendendo partecipi gli altri ragazzi della scuola del disagio che ha covato nei giorni che per lei sarebbero dovuti essere i più felici. “Sapere di essere qui mi dà la forza per andare avanti” continua però la ballerina mora, ancora consapevole della forza del suo sogno.

Eleonora vuole sfruttare l’occasione d’oro del programma per far conoscere a un pubblico amplissimo la sua danza. “Questo è il mio sogno che ho da tanto tempo. Ogni notte guardo la vostro foto e piango perché devo abituarmi a stare lontana da voi… per così tanto tempo” continua, dimostrando di tenere a rimanere nella scuola a ogni costo.

Nonostante l’emozione e le lacrime, dunque, la nostalgia di casa non distoglie Eleonora dal suo obiettivo: ora resta da capire se la ragazza riuscirà a mantenere i suoi intenti, dimostrando anche alla Celentano di essere in grado di brillare e distinguersi sulla ribalta del serale di “Amici”.