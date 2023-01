Reunion dei Power Rangers originali per lo speciale di Netflix

I mitici Power Rangers originali, i combattenti degli anni ’90 stanno per tornare nello speciale organizzato da Netflix, Mighty Morphin’ Power Rangers: Once & Always. Sarà un anniversario indimenticabile.

Noi della nostra generazione pensiamo di essere sempre “pischelli”, ma in realtà gli anni sono volati. Se anche voi come me guardavate i mitici Power Rangers da ragazzini, mi dispiace informarvi che da quei giorni sono passati 30 anni.

Per celebrare l’anniversario trentennale dall’uscita dello show, il kolossal di streaming Netflix, ha deciso di dedicare loro un film, Mighty Morphin’ Power Rangers: Once & Always, con gli attori “originali” della prima versione.

Cosa sappiamo di questo nuovo tributo?

Mighty Morphin’ Power Rangers: Once & Always, uscirà il 19 aprile 2023 sulla piattaforma di Netflix e sarà una sorta di riunion con alcuni dei membri originali della prima versione dei Power Rangers. Preparate i fazzoletti perché i ricordi di quando eravate bambini riaffioreranno nelle vostre menti, sarà un meraviglioso tuffo nel passato.

Lo special di Netflix vedrà il ritorno di David Yost (Billy), Walter Emanuel Jones (Zack), Catherine Sutherland (Kat), Steve Cardenas (Rocky), Karan Ashley (Aisha) e Johnny Yong Bosch (Adam). Purtroppo non rivedremo Thuy Trang (Trini) e Jason David Frank (Tommy), in quanto deceduti anni fa. Non sappiamo ancora se verrà rivolto loro un tributo, per quanto riguarda la Trang sappiamo che al suo posto parteciperà l’attrice Charlie Kersh, in veste di figlia di Trini.

Lo speciale per l’anniversario di tutti questi anni passati insieme (ricordiamoci che il franchise dei Power Rangers è ancora molto attivo, anche se con personaggi diversi i paladini della giustizia stanno continuando a combattere nelle varie stagioni in corso) denominato, Mighty Morphin’ Power Rangers: Once & Always (Una volta Rangers resterai Rangers per sempre), riunisce come dicevamo alcuni dei membri originali della serie tv degli anni ’90. Yost è felicissimo di aver ritrovato un suo amico di vecchia data, Jones con il quale: “Abbiamo fatto i provini insieme e lanciato il franchise dei Power Rangers”.

La trama di Mighty Morphin’ Power Rangers: Once & Always

Ecco la trama ufficiale di Mighty Morphin’ Power Rangers: Once & Always: “Trent’anni dopo la creazione dei Mighty Morphin Power Rangers da parte del saggio e potente Zordon, la squadra si trova faccia a faccia con una minaccia famigliare proveniente dal passato. Nel mezzo di una crisi globale, vengono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno”.

Siamo tutti elettrizzati e non vediamo l’ora di poter rivedere i nostri super eroi di quando eravamo bambini. Anche se più avanti con gli anni, in quei volti invecchiati, riconosciamo i nostri miti d’infanzia.

Vi abbiamo postato anche il promo ufficiale rilasciato da Netflix per presentare il film Mighty Morphin’ Power Rangers: Once & Always che andrà in onda il 19 aprile 2023.