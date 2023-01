L’attore Julian Sands è scomparso da diversi giorni

Julian Sands è scomparso da venerdì 13 gennaio in montagna e da allora non si hanno più avuto sue notizie. La famiglia sta vivendo un incubo da cui spera di svegliarsi al più presto.

La montagna è meravigliosa, ma può essere veramente pericolosa se non si fa attenzione. Anche se si è un alpinista esperto, non bisogna mai contare troppo sulla propria esperienza in quanto l’atmosfera tra i monti è imprevedibile.

La famiglia dell’attore di Julian Sands sta vivendo ore drammatiche da quando non hanno più notizie del loro congiunto da venerdì 13 gennaio. L’attore, un esperto alpinista è stato dichiarato disperso, in quanto non è più rientrato da un’escursione sul Mount Baldy.

Chi è Julian Sands

L’attore inglese Julian Sands è nato a Otley nel 1958, fin da giovanissimo ha mosso i primi passi nel mondo del cinema con ruoli di secondo piano. Nonostante i diversi anni di gavetta, Julian non si è mai arreso. La pazienza l’ha ripagato, in quanto nel 1984 ha recitato nel film che gli ha permesso di scrivere definitivamente professione attore sulla Carta d’Identità, stiamo parlando di Camera con vista.

In seguito ha recitato in un film di successo dopo l’altro, come per esempio Gothic, Warlock, Il sole anche di notte, Aracnofobia, Il pasto nudo, Boxing Helena, Via da Las Vegas, Ocean’s Thirteen, Millennium e così via.

Sands ha riscontrato notevole successo anche a teatro, interpretando Il fantasma dell’opera e altri spettacoli sempre ben accolti dal pubblico e dalla critica, i quali nel 2013 gli hanno permesso di ottenere una candidatura come performer solista al Drama Desk Award.

Le ricerche continuano con i droni

Lo sceriffo della contea di San Bernardino ha ufficialmente diramato un comunicato di scomparsa per l’attore Julian Sands, di cui nessuno ha più avuto sue notizie dal 13 gennaio 2023.

L’attore era partito per un’escursione in solitaria sul Mount Baldy, nella catena delle Gabriel Mountains. I familiari hanno dato l’allarme, preoccupati del fatto di non avere più sue notizie da diverse ore. I soccorsi hanno dovuto interrompere le ricerche per il momento in quanto in quella parte di montagna le condizioni climatiche e il pericolo di valanga non permette loro di proseguire in sicurezza.

I droni e gli elicotteri della contea stanno scandagliando a più non posso le aree coinvolte dall’alto, con la speranza di avvistare l’attore al più presto. Sono ore di ansia per la famiglia e i fan, in quanto le temperature sono molto rigide in questi giorni, si teme per la vita di Julian Sands in quanto ogni ora che passa allontana sempre di più la speranza di ritrovarlo vivo se non è riuscito a mettersi al riparo.