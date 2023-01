Mediaset al settimo cielo: la famiglia del volto noto si è allargata

Grande festa in casa Mediaset: fiocco azzurro per il volto noto di uno dei programmi di punta del Biscione. La “iena” Stefano Corti e la cantante Bianca Atzei hanno avuto il loro primo figlio.

Una nascita allieta la grande famiglia di Mediaset: Bianca Atzei e Stefano Corti, infatti, sono diventati genitori, rendendo nota la notizia sui loro canali social. La coppia formata dalla cantante e dall’inviato de “Le Iene” era nata nella primavera del 2019 e nel 2021 aveva condiviso l’esperienza dolorosa e traumatica di un aborto spontaneo.

Prima di conoscersi, Bianca e Stefano erano stati fidanzati rispettivamente con Max Biaggi e Veronica Ruggeri, poi, il settimanale “Diva e Donna” aveva rivelato lo sbocciare della nuova relazione pubblicando una loro foto mano nella mano a Milano. Da quel momento i due non si sono più lasciati, superando insieme anche il dramma della perdita di un figlio non ancora nato.

“Ti abbiamo desiderato più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore…” hanno annunciato nel luglio scorso Stefano e Bianca sui social, ufficializzando la gravidanza tramite le immagini del pancione e dell’ecografia. Alla lieta notizia sono seguiti post e foto ironiche e dolci sulla nuova avventura insieme.

I due hanno scelto infine “Verissimo”, il salotto buono di Mediaset condotto da Silvia Toffanin, per rivelare il sesso del nascituro: un maschietto. “Fino a poco tempo fa non volevamo sapere il sesso, poi non abbiamo resistito” ha ammesso Bianca Atzei. “L’ho scoperto io a un’ecografia” ha precisato Stefano. “Ho chiesto alla dottoressa: ‘Ma quello è il cordone ombelicale?’. ‘No’ mi ha risposto”.

Oggi, finalmente, il piccolo di casa Mediaset è nato: Bianca e Stefano hanno voluto condividere la loro gioia pubblicando una tenerissima foto della loro famiglia, uno scatto che li ritrae per la primissima volta in tre, abbracciati, a pochi minuti dalla nascita del piccolo. Il bambino è stato chiamato Noa Alexander e un fiume di auguri e congratulazioni sta inondando lui e i neogenitori.

Si tratta di una felicità palpabile che i followers auspicavano da tempo per i loro due beniamini, messi a dura dall’episodio tragico del 2021. Sempre a Verissimo, da Silvia Toffanin, Bianca Atzei aveva parlato chiaramente dell’aborto: “È stata un’esperienza dolorosa, ma che ci ha rafforzati come coppia. E oggi, con questa felicità, ci stiamo legando ancora di più”.

Oggi, Bianca e Stefano presentano quindi al mondo il loro Noa Alexander, pazzi di gioia e circondati dall’affetto di fan, colleghi e di tutta la grande famiglia allargata di Mediaset.