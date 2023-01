Steven Spielberg e il suo progetto futuro per la televisione

Steven Spielberg si è detto pronto ad intraprendere un possibile progetto lavorativo futuro per quanto riguarda il settore della televisione. Sarà interessante vedere come il genio del cinema possa rendere speciale anche l’altro settore.

Tenetevi forte! Sedetevi e respirate perché la notizia che stiamo per darvi ha dell’incredibile! Nessuno se la sarebbe mai aspettata, proprio perché l’idea del regista più famoso di sempre a tal proposito la conosciamo tutti, eppure una mente intelligente è sempre aperta a “tornare sui propri passi” e ad aprirsi a nuove sfide.

Il grande Steven Spielberg, genio indiscusso per quanto riguarda la regia di pellicole campioni di incasso al cinema, ha deciso di esplorare nuovi confini del suo lavoro. Sarebbe pronto a concentrarsi anche su progetti futuri che riguarderebbero la televisione, come serie tv, ecc. Questa sì che sarà una sfida all’ultimo…ciak!

Tale padre…tale figlia

Durante la registrazione del podcast, Smartless, con Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes, Steven Spielberg è stato il grande ospite presente nel programma. Il regista ha parlato di diversi argomenti, tra cui l’emozione di quando sua figlia gli ha comunicato che avrebbe seguito le sue orme.

Destry Allyn Spielberg, vista la sua giovane età, sta muovendo i primi passi nel mondo della regia. Ha “girato” un cortometraggio di tutto rispetto, Let Me Go, il quale gli è valso diversi apprezzamenti. Proprio sulla base del lavoro che ha svolto, è stata ingaggiata per dirigere il suo primo film, Four Assassins, per la Thunder Road Pictures.

Sicuramente la giovane Spielberg parte avvantaggiata in quanto papà Steven è il miglior maestro da cui trarre insegnamenti. Le aspettative su di lei sono alte, quindi speriamo possa essere all’altezza del nome che porta. Per il momento Steven Spielberg come ha dichiarato nell’intervista si è dichiarato molto fiero di lei: “Sono così emozionato, è stata ingaggiata sulla base di un corto. Ha diretto un bellissimo corto, che ho adorato, e i produttori dietro John Wick l’hanno visto e le hanno affidato il film… con un budget di tutto rispetto tra l’altro. È un’emozione per tutta la famiglia”.

Lincoln poteva essere una serie tv

Il podcast Smartless, di Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes, come dicevamo prima, ha avuto come special guest, il grande Steven Spielberg, il quale si è lasciato andare a diverse confessioni.

Quello che ha scioccato tutti è il fatto che lo stesso Spielberg, il quale anni prima aveva denunciato Netflix in quanto a suo avviso produceva materiale che non poteva essere considerato “cinema”, nel 2021 ha firmato con il kolossal dello streaming un contratto di collaborazione.

Già questa di per sé è una notizia forte, se vogliamo poi aggiungere il fatto che Steven starebbe pensando di cimentarsi nella carriera di regista per serie tv è ancora più esilarante. Ancora emozionato per la vincita ai Golden Globes per il suo ultimo capolavoro, The Fabelmans, Spielberg ha confessato addirittura che uno dei suoi film, Lincoln, avrebbe voluto impostarlo diversamente.

Sarebbe stata una magnifica serie tv, il progetto fu poi accantonato per diventare il film campione d’incassi che tutti noi conosciamo. Per quanto riguarda il suo passaggio alla televisione, Steven Spielberg ha annunciato ai microfoni di Smartless: “Ho appetito per la forma lunga e un giorno dirigerò una serie di lunga durata. Voglio dire, se qualcuno mi avesse portato ‘Mare di Easttown‘, l’avrei fatto. Era una storia splendidamente diretta”.