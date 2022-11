La star dei Power Rangers Jason David Frank, morto a 49 anni

Jason David Frank, il Power Ranger verde, conosciuto nella prima serie Mighty Morphin Power Rangers, si è spento a 49 anni.

L’attore Jason David Frank era l’amato Tommy Oliver nella serie cult degli anni ’90, Power Rangers, che ha segnato un’intera generazione. Lui era il green Ranger e insieme agli altri membri del cast intratteneva le giornate dei bambini al ritorno da scuola.

Oggi purtroppo il suo agente ha dato la notizia ufficiale della sua tragica scomparsa. È morto a 49 anni, manca ancora l’ufficialità, ma tutto farebbe pensare purtroppo al suicidio.

Chi era Jason David Frank?

Jason David Frank era un attore e un esperto di arti marziali statunitense. La sua carriera di attore è rimasta circoscritta al personaggio dei Power Rangers. È stato un membro così tanto amato dal pubblico che il suo personaggio continuò ad apparire in diverse serie, anche se all’inizio la sua presenza doveva essere di poche puntate. La passione vera di Frank però erano le arti marziali. È stato un vero colpo di fulmine tra lui e questo sport, a partire dall’età di 4 anni, quando lo vide praticare per la prima volta nella palestra del suo quartiere, chiamata Red Dragon Karate School.

Da quel momento fu uno studente diligente e appassionato, fino a diventare un istruttore e un praticante sia a livello dilettantistico che da professionista. Ha vinto diversi riconoscimenti nel suo settore. È stato sposato due volte, entrambi i matrimoni però sono falliti per via di presunti flirt extraconiugali avuti dallo stesso. Ha tre figli, due avuti dalla prima moglie e una dall’ultima, la quale ha chiesto il divorzio ad agosto 2022.

Partecipazione attiva nei Power Rangers

“Quando non sai come uscire dai guai, Chiama al volo i Power Rangers, Eccoli qua nella nostra città, Mamma che velocità, Rosso e giallo più, rosa, nero e blu, I colori Power Rangers…”

Chi non ha mai cantato questo motivetto alzi la mano. Tutti, me compresa, la sapevamo a memoria e la urlavamo a squarcia gola. Tutti i bambini di quegli anni avevano un pupazzetto che si portavano a scuola del loro Power Rangers preferito, i combattimenti che gli facevamo fare durante la ricreazione erano memorabili. Per questo ha scioccato la notizia che il personaggio di Tommy Oliver, interpretato da Jason David Frank, sia morto oggi a soli 49 anni, per suicidio.

Il Power Ranger verde, interpretato da Frank, era all’inizio un membro di passaggio, infatti la sua presenza era prevista per pochi episodi della prima serie cult iniziata nel 1993 (il suo colore non era presente neanche nella sigla all’inizio). Il pubblico però si affezionò talmente tanto a questo personaggio che praticava perfettamente le mosse di combattimento, che Jason David Frank diventò membro ufficiale dei combattenti.

Oltre alla serie iniziale dei Power Rangers, chiamata anche Mighty Morphin Power Rangers, che andò in onda tra il 1993 e il 1995, l’attore ha preso parte anche alle altre stagioni della serie, nonché a tre film e alle altre edizioni, interpretando anche il Power Ranger bianco.