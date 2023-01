Uncoupled, la serie cancellata da Netflix dopo la prima stagione

Netflix ha deluso tutti i suoi fan cancellando, dopo solo una stagione, la serie tv Uncoupled, con il grande Neil Patrick Harris.

Non sempre il gradimento del pubblico per una serie tv combacia con le scelte della casa produttrice. Una fiction può essere amata dai telespettatori, ma se dai “piani alti” decidono di non proseguire con un rinnovo di stagione, non ci si può fare veramente niente.

È successa la stessa cosa alla serie tv prodotta da Netflix, Uncoupled. I fan sono rimasti molto delusi quando hanno saputo che non ci sarà un degno finale per la storia d’amore del personaggio interpretato dal Barney di How I Met Your Mother, Neil Patrick Harris. Avete capito bene, Uncoupled è stato cancellato da Netflix dopo solo una prima stagione.

Trama e cast di Uncoupled

La serie tv marchiata Netflix, Uncoupled, è stata ideata dai creatori Darren Star (Emily in Paris) e da Jeffrey Richman (Modern Family). Il suo cast era ricco di grandi volti noti quali Neil Patrick Harris, Tisha Campbell, Brooks Ashmanskas, Emerson Brooks e Marcia Gay Harden.

La serie tv Uncoupled è stata “pubblicata” sul catalogo del canale di streaming Netflix, il 29 luglio 2022 ed è formata da 8 episodi di mezz’oretta circa l’uno. Anche il “tempo” ha giocato un brutto scherzo alla serie tv, in quanto nella classifica dei film e delle serie più viste da “Big N”, vengono conteggiate le ore che ogni utente “passa” davanti allo schermo con quel determinato titolo. Quindi Uncoupled è partito sicuramente molto svantaggiato, infatti si è classificato sesto nella “top 10” di Netflix dopo molto tempo dalla sua data di uscita.

Per quanto riguarda la trama, il racconto era molto interessante in quanto si poteva vedere la nuova vita dell’agente immobiliare, Michael Lawson, lasciato dal suo compagno dopo 17 anni di convivenza. Così il povero Michael si troverà di nuovo single alla veneranda età di 40 anni nella ricca Manhattan.

Nessun epilogo per questa storia

Purtroppo, Uncoupled non avrà mai una conclusione o comunque un seguito, in quanto Netflix ha deciso di cancellarla dopo solo una stagione. I punti lasciati senza spiegazione dell’ultima puntata non avranno quindi nessuna spiegazione. Ovviamente non vi racconteremo niente in quanto anche se cancellata, Uncoupled merita comunque di essere vista.

Se Netflix non cambierà idea, spetterà ad ogni singolo telespettatore crearsi un finale alternativo libero, ideato dalla propria fantasia e dal proprio pensiero. Peccato per questa decisione, anche perché erano in molti che aspettavano una seconda stagione.

Da fonti certe, i produttori avrebbero provato a vendere o comunque spostare la serie tv su una nuova emittente, ma purtroppo le trattative sono fallite. Se in futuro non cambierà qualcosa, purtroppo dovremo mettere nel cassetto delle “serie tv cancellate prima del previsto“, anche Uncoupled.