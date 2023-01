The Last of Us, perché Craig Mazin ha inserito due doppiatori nella serie tv

Il videogioco The Last of Us è diventato così popolare che è uscita il 16 Gennaio 2023 una serie tv a lui dedicata. Il creatore Craig Mazin ha deciso di inserire nel cast due doppiatori nonostante non assomiglino per niente ai personaggi che hanno interpretato nel videogame.

Senza dubbio, The Last of Us è uno dei videogiochi che ha riscosso più successo negli ultimi anni. Ambientato negli Stati Uniti, in un mondo post-apocalittico governato dagli zombie, racconta la storia di Ellie Williams e Joel Miller, impegnati nel loro viaggio per attraversare il Nord America.

La serie, ora su NowTv e Sky, è prodotta da HBO e sarà formata da nove episodi di circa un’ora. Il creatore Craig Mazin ha svelato di aver insistito per inserire nel cast anche due doppiatori del videogioco, a cui però non ha affidato gli stessi personaggi che hanno doppiato. I due attori, infatti, non assomigliano ai personaggi del videogame.

Quando il nuovo progetto è stato lanciato, gli sceneggiatori Craig Mazin e Neil Druckmann avevano subito dichiarato che non avrebbero eliminato o stravolto gli elementi più importanti del videogioco. Per esempio, la sessualità di Ellie è rimasta intatta, così come l’ambientazione statunitense, nonostante le riprese siano avvenute in Canada.

Il cast ha fatto molto discutere. Per i due protagonisti sono stati scelti gli attori Bella Ramsey e Pedro Pascal, nonostante i doppiatori originali siano Ashley Johnson e Troy Baker. Tuttavia, i due doppiatori appariranno comunque nella serie tv.

The Last of Us, i doppiatori che diventano attori

Durante un’intervista per EW, Craig Mazin ha spiegato che non avrebbe mai potuto assumere Ashley Johnson e Troy Baker per interpretare Ellie e Joel perché non assomigliano per niente a loro. Tuttavia, non potevano escluderli dal progetto.

“Ashley Johnson ha trent’anni e chiaramente non può passare per una quattordicenne, ma per noi era importante trovare un posto per loro nello show perché loro contano. Non è semplicemente ‘fan service’. Si tratta di un collegamento drammatico tra il videogioco e la serie. Loro devono esserci“.

Questo significa che i due doppiatori nella nuova serie tv non interpreteranno Ellie e Joel, ma due personaggi diversi. Troy Baker sarà James, un membro con esperienza di un gruppo di sopravvissuti che i due protagonisti incontreranno durante il cammino. Il suo personaggio nel gioco è doppiato da Reuben Langdon. Ashley Johnson, invece, non interpreterà Ellie, bensì sua madre, Anna, che nel videogioco non esiste.